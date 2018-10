Numerosa. Fue la delegación que participó en los Binacionales en O"Higgins, en los cuales San Juan obtuvo 17 medallas. No se quedan con ese balance y dentro de poco comenzarán a trabajar para el año próximo.

Los poco más de 200 deportistas sanjuaninos que participaron en los Juegos Binacionales en O"Higgins hace una semana tuvieron su merecido recibimiento por parte del Gobernador de la provincia en la tarde de ayer. En Casa de Gobierno, Sergio Uñac, junto al secretario de Deportes, Jorge Chica, recibieron a los chicos que colmaron la sala Rogelio Cerdera. Allí Chica anunció que el año próximo le apuntarán a estar en el podio del medallero de los Juegos que precisamente tendrán como sede a San Juan.



"El año que viene trabajaremos para estar entre los tres primeros del medallero. Tenemos más de ocho meses para trabajar junto a los chicos, buscaremos darle una alegría a los sanjuaninos", manifestó Chica. San Juan sumó en Chile 17 medallas pero fueron octavos en el medallero general, es por eso que las autoridades confían en mejorar la participación en la competencia en la que San Juan volverá a ser sede como lo hizo en el 2011. Aquel año fue la mejor participación de los sanjuaninos en los Juegos al culminar en el tercer escalón. Chica expresó que el mes próximo firmarán un convenio con las federaciones por el cual el Estado se comprometerá a apoyarlos con infraestructura y material. "Hay deportes en los que todavía no pudimos ganar medallas y eso buscaremos también mejorarlo", contó.

Colmada. Así lució la sala Rogelio Cerdera, que recibió a gran parte de la delegación. El celeste que los identificó en Chile encandiló a todos ayer.



Uñac por su parte, expresó: "En el 2015 nos comprometimos seriamente con el deporte. Habían pasado muchos años en los que no se invirtió en deporte y nosotros hemos podido dar ese gran paso. No nos basta con hacer las cosas, las queremos hacer bien. Estos chicos son un ejemplo para la sociedad y son una gran base para el futuro".





Los deportistas agradecieron por el apoyo y la logística con la que contaron en O"Higgins. Muchos de ellos -por la edad- no estarán en la próxima edición pero quienes continúen dijeron que trabajarán firme para dejar a la provincia en lo más alto.

Los Juegos Binacionales San Juan 2019 tuvieron su presentación ayer con un video.

Lo vistieron. Enzo Grecco de natación y Victoria Capdevila de fútbol femenino le obsequiaron al gobernador una campera que ellos mismos lucieron en O"Higgins.

Bañados en gloria

ROSA MULET - Natación Sub-18

"No me esperaba conseguir tanto, sumé cuatro medallas de plata y dos de bronce. Me superé porque el año pasado había conseguido dos, así que el año próximo intentaré poder alcanzar el oro".

MAYCOL CORIA - Atletismo Sub-18

"Fueron unos Juegos inolvidables. Significó mi quinto Binacional y el último donde pude cerrar mi participación con el oro, así que no puedo pedir más. En todos tuve lindas experiencias, que me marcarán para siempre".