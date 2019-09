Optimismo. Gustavo Alfaro arrancó la semana derechito.

Dos buenas noticias tuvo el entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, de cara al partido por la Copa Libertadores ante River, a disputarse el 1 de octubre en el Monumental, con el buen estado físico que mostraron Esteban Andrada y Ramón "Wanchope" Ábila. El arquero Andrada, quien se retiró el sábado después de vencer por 2 a 0 a San Lorenzo, con una molestia en el aductor izquierdo, hoy se mostró bien y estuvo en kinesiología por precaución. El delantero "Wanchope" Abila, por primera vez desde que sufrió una avulsión parcial en su aductor derecho hace casi un mes, realizó fútbol en espacio reducido en Casa Amarilla.



El arquero, que hace 1.048 minutos que no recibe goles y el fin de semana pasado batió el récord en el profesionalismo por estar las primeras 7 fechas invicto en la Superliga, no obstante no sería de la partida ante Newell"s -el próximo sábado- para preservarlo. En su lugar jugaría Marcos Díaz.



"Wanchope", quien no juega desde el 28 de agosto contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito por los cuartos de final de la Copa (0-0 en la Bombonera), hoy estuvo en buena forma en un partido de 8 contra 8 y compartió pechera con Frank Fabra, Jan Hurtado y Eduardo Salvio, entre otros.



En el equipo rival estuvo su amigo Carlos Tévez, quien ingresó en el segundo tiempo por Alexis Mac Allister ante San Lorenzo.



El cuerpo técnico boquense evaluará si el exdelantero de Huracán puede estar unos minutos ante los dirigidos por Frank Kudelka. La otra tranquilidad para el entrenador es que Franco Soldano, quien también dejo el Nuevo Gasómetro con una molestia muscular en su pierna izquierda, estuvo en kinesiología.