DE FRENTE. Sampaoli habló con la revista deportiva española Marca y contó todo lo que sufría el plantel. Inclusive habló de un Messi totalmente comprometido.

El exentrenador del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, aseguró que durante la Copa del Mundo de Rusia "cada partido era casi un sufrimiento" consideró que muchas veces tuvo que acercarse a los futbolistas "para que disfrutasen" y que Argentina se preparó "muy bien, pero luego la Copa en sí no fue tan buena". Sampaoli le dio un reportaje a la revista española Marca, especializada en fútbol.



Sobre su silencio tras el Mundial analizó que se tomó "un tiempo para analizar mi proceso en la Selección, para analizar el post Mundial. Necesitaba un momento de análisis para sacar en claro cosas de cara a mi futuro".



Tras negar que se haya "escondido" tras la Copa del Mundo, indicó que se tomó un tiempo para "estar aislado y desmenuzar las cosas. Yo soy una persona que trabaja de entrenador de fútbol, me alejé de la vida mediática".



"La mochila que tenía este grupo era demasiado pesada, estábamos todos empujados a un camino de obligación en la que era difícil hacer surgir el talento...Fue todo muy sufrido", insistió el ex DT de Argentina.



Sampaoli también se hizo responsable "de que en la Selección no pude generar mi estilo, lo que yo siento futbolísticamente, y eso me servirá para el futuro, porque yo quiero disfrutar del juego. Miren lo que pasó en el Mundial. Lo terminó ganando un país casi al contragolpe. Y uno de mis candidatos, que era España, se quedó fuera rápido. El campeón ganó a base de recuperación y carreras largas".



Sobre su experiencia como entrenador de Lionel Messi, afirmó. "Fue increíble, sobre todo por verlo tan comprometido, sufriendo mucho cuando no se ganaba. Leo sufría como ninguno la imposibilidad de ser. Le pesaba como al que más no haber podido trascender grupalmente".



Sobre la decisión de Messi de tomarse un tiempo de la Selección, aseguró que son "decisiones muy personales. Sólo él sabe qué necesita, y hay que respetarlo".



Por último, el entrenador consideró que es necesario que en el seleccionado se generen procesos de largo plazo. "Es que hay cambios de entrenadores todos los domingos, se quiebran procesos...Y para generar grandes cambios, así como en la sociedad, se necesita respetar procesos. Si no, va a ser muy complejo todo. Imagínese a Messi, que viene de una estabilidad muy grande en su club de España. Allí maneja los tiempos...y llega a su país, Argentina, y tiene que ganar como sea, con una histeria colectiva muy grande. Así no se puede".

¿Un error?



Sobre si fue un error sumar a Mascherano en las decisiones, Sampaoli aclaró que "no, yo lo tomo como una decisión honesta en pos de que Argentina prosperara como grupo. Busqué todas las maneras para involucrar al grupo, para tratar de que el jugador se sacara la mochila de no ganar, esa ansiedad que les impedía desarrollarse individual y colectivamente".

