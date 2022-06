A una semana de la salida de Somoza como DT de Rosario Central, el Canalla presentó ayer a su nuevo director técnico Carlos Tevez, quien tendrá su primera experiencia como entrenador. El Apache dirigió su primera práctica y por la noche brindó una conferencia de prensa. "El primer desafío como técnico -dijo- lo agarro en Central por su gente. Estuve en muchos clubes, pero Rosario tiene ese plus de la gente. Es un gigante dormido, tiene que despertar".

Tevez, que estará acompañado por Carlos Retegui como ayudante de campo, estuvo viendo a sus dirigidos en la derrota ante Vélez, ayer dirigió la primera práctica y luego fue presentado en conferencia de prensa.

Las primeras palabras de Tevez como DT de Rosario Central fueron: "Si hacemos las cosas bien, podemos hacer mucho ruido y mucha historia. Por eso, confío plenamente que mi grupo y yo podemos hacer algo lindo con Rosario Central. Estoy convencido de eso. Primero y principal, para agarrar Central tuve que ver el plantel que tenía. Confío mucho en estos jugadores. Todavía no pedí ningún jugador. Hace un año dejé de jugar. Cuando llegaba un entrenador y se hablaban de refuerzos, no me gustaba. Lo respeto muchísimo. Tenemos que ver primero lo que tenemos".

"Sobre el choque Central-Newell's dijo: "Sé lo que significa un clásico y más en esta ciudad. Ahora pienso en el viernes. Espero que ese día (Central recibe a Gimnasia, desde las 19) se empiece a notar un poco la mano. Es casi imposible pero vamos a intentarlo".

Luego Tevez prometió llamar a Ángel Di María y dijo: "No pude hablar con Fideo. Imaginate que casi ni hablo con mi señora... No pude hablar. Ojalá. ¿A quién no le gustaría? Sé lo que significa el Fideo para esta institución. Cuando esté más tranquilo lo llamaré y le preguntaré sus ganas. Sabemos la jerarquía que tiene y nos vendría muy bien".

Al final, sobre la pregunta si puede dirigir o si está autorizado, aclaró: "Veremos el viernes".

Por la noche. El Apache fue claro en la conferencia de su presentación. Sobre si podrá firmar como DT dijo que recién lo sabrá el viernes.

Firmaría como "aguatero"

Se cree que Tevez, a la hora de ejercer la firma de planilla a presentar en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), no lo haría como director técnico, sino como "aguatero". Si bien todavía no está confirmado este accionar, el tema tiene una explicación.

Como todo entrenador de fútbol, para poder ejercer esa función en un equipo debe contar con el título del curso realizado. Esto es algo que Carlitos no cuenta ya que inició el mismo en 2021, según sus recientes declaraciones a Alejandro Fantino en "Animales Sueltos", sabiendo que son tres años de duración. Pero firmaría como "aguatero" dejándole el rol de entrenador al "Chapa" Retegui, hombre que ya tiene la carrera ejercida. Este dato lo dio a conocer el periodista Silvio Maverino.