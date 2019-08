Fue la gota que hizo rebalsar el vaso. Ya le habían perdonado varias situaciones de mal comportamiento, pero lo que ocurrió esa tarde del 10 de febrero en la cancha de River terminó de sentenciar su salida de Racing. Hoy, meses después, Ricardo Centurión reveló detalles de la pelea que protagonizó con el entrenador Eduardo Coudet y explicó por qué lo empujó.

Se jugaban 22 minutos del segundo tiempo y la Academia perdía por 2-0 frente al Millonario cuando el Chacho decidió mandarlo a la cancha. Mientras que el DT parecía darle las últimas indicaciones, el delantero se lo sacó de encima con un empujón. A partir de allí lo separaron del plantel y le abrieron las puertas de salida. Actualmente está jugando en Atlético San Luis de México.

"En el vestuario me dí cuenta que me había mandado una cagada muy fuerte", confesó Centurión en una entrevista con Fox Sports, aunque aclaró: "Me podía imaginar una multa económica y hasta que me saquen del equipo, pero no que no me llame, no me conteste el teléfono y que cuando yo pida hablar no me reciba. Eso creo que estuvo mal de su parte, porque yo con el Chacho hablaba mucho, ¿tan dolido podía estar?".

Pero, ¿qué motivó su reacción desmedida en medio del estadio Monumental? "Yo no pido explicaciones cuando me sacan o me ponen. Ahora, ese partido había hecho dos cambios y yo sentía que era el tercero. Cuando voy caminando, yo no estaba con la mejor cara y él de mala manera me preguntó si yo estaba 'cagado'", aseguró Centurión.

"No me lo dijo en buen tono. Ahí fue cuando se metió Leo Sigali, le dijo que parara y él se calmó. Porque seguía insultándome o diciéndome cosas, por eso ahí yo lo saco", continuó el futbolista de 26 años, que señaló: "En aquel momento no dije nada porque no quería tirarle más leña al fuego".

La alegría de Centu por el triunfo de Alberto Fernández

Ricardo Centurión estuvo activo en las redes sociales luego de que se conocieran los resultados de las PASO. El futbolista se mostró feliz por la victoria del Frente de Todos y se burló de Mauricio Macri.

"Vamos a volver, somos el pueblo, afuera los caretas, andate a dormir vos", escribió el futblista en una historia de Instagram. El mensaje estaba acompañado por un emoji de gatito que se ríe.

Fuente: TN