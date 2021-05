El sanjuanino Gonzalo Molina no tuvo su mejor performance en la Copa del mundo de BMX Supercross disputada en Italia que tuvo como protagonista al riojano Exequiel Torres, quien se metió en Cuartos de Final de la competencia.

"1ra y 2da fecha de la Copa del Mundo para el olvido. Mi cabeza estuvo totalmente fuera de control, nunca me sentí tan mal como ahora. Falta de confianza, nervios, presión. Cosas a trabajar duro para lo que viene. Gracias a quienes siguen confiando en mí. Vamos a revertir esto!", expresó el "Chalo" en sus redes sociales. En instancia de cuartos, Torres ocupó el Heat 3, en donde no logró finalizar la competencia y por ende no consiguió el pasaje a semis. Gonzalo Molina no logró superar la Primera Ronda y no pudo aprovechar la última chance para avanzar.