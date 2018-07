Por primera vez, después de la eliminación de la Selección Argentina en el Mundial del Rusia, Claudio Chiqui Tapia tomó los micrófonos para hacer un crudo análisis de lo vivido en este casi año y medio de gestión al frente de la AFA. Sin tapujos, le respondió a todos aquellos que lo critican: “Puede ser que me hayan querido llevar puesto, hay operaciones en mi contra”.

El máximo dirigente de la casa madre del fútbol argentino confesó que previo al partido con Nigeria, cuando el elenco nacional debía ganar para pasar la primera ronda del Campeonato Mundial, "tuve la misma sensación que antes de Ecuador", cuando la Selección se jugaba la clasificación a Rusia.

"Lo dije antes del Mundial. No se me iba a cruzar por la cabeza dejar de ser el presidente de AFA si quedábamos afuera en primera ronda. A mi me votaron por cuatro años y nunca pensé ni pienso dar un paso al costado por más que existan operaciones, que capaz fue la idea de algunos", lanzó Tapia, en un mano a mano con Radio Mitre.

"Siempre me tratan de subestimar, pero lo único que te marca la capacidad es la gestión. Uno si hace un replanteo total, además de los resultados, es importántisimo lo hecho hasta aquí. Somos conscientes que hay que trabajar en lo futbolístico", agregó.

Uno de los asuntos por el cual recibió repoches pasó por las desprolijidades que vivió la Selección previo al debut, como la suspensión del amistoso con Israel y la fallida visita al Papa Francisco.

Al respectó, aclaró: "Yo hablé con la gente de ceremonial del Papa y teníamos en claro que la fecha era imposible. No calzaba de ninguna manera. Teníamos buena voluntad de ir. Si teníamos un buen Mundial, lo íbamos a ir a visitar".

"Con la suspensión del partido de Israel, nosotros priorizamos la seguridad de la Selección. No era nada contra la colectividad judía. Se fue desprolijo en algunas cosas, pero se dieron situaciones de inseguridad y debíamos tomar la mejor decisión. Yo decidí no jugar el partido", añadió.

En cuanto a la cantidad de dinero que se depositó en la preparación al Mundial, el mandamás del fútbol argentino consideró que "se gastó lo necesario para que tengamos la condiciones que tiene que tener la Selección Argentina".

Y le apuntó a lo heredado por Armando Pérez: "A mi me tocó que iba a comer con (Gerardo) Martino y la tarjeta de la AFA rebotaba. Hubo un montón de problemas que superar. Supimos administrar los recursos que se gastaron sabiendo que era una inversión”.

“Me hubiera gustado que el 30 de marzo me reciba Armando Pérez. Cumplí con todos los compromisos que él tenía pactado y firmado, y con un déficit económico importantísimo. Firmó 10 partidos de la Selección y cobró 5 millones de euros adelantados, que los está devolviendo esta gestión", disparó.

Y sumó: "Cuando lo escucho hablar tan solapadamente, tiene que mirar para atrás. Puedo decir muchísimas cosas más, por ahí algunos hablan y no se acuerdan. Él no tenía legitimidad, no lo eligieron los dirigentes del fútbol argentino, era muy difícil que le dieran un crédito. Lo grave es cuando endeudás y definancias a la gestión que se viene”.

El Centro de Alto Rendimiento en Marbella, que será la base de operaciones de la Selección en Europa, también estuvo metido en el centro de las polémicas: “Es importante y auspicioso para el futuro, donde se puede realizar un trabajo que hoy no tenemos acá. Se puede ver todos los chicos de entre 12 y 16 años que se han ido del país y no sabemos quienes son. Es un proyecto para evaluar”, valoró Tapia.

“Sale cero plata porque se trata de un convenio. Se piensa en el trabajo, en lo que hoy nos hace falta. No es que vayamos a encontrar un Messi, pero hay 10 que no son Messi pero podríamos sumar en el futuro”, añadió.

De cara al futuro, Tapia insistió en remarca la idea de un proyecto a largo plazo: “La AFA necesita un proyecto en el que estamos trabajando, y quien lo encabece tiene que saber que es a largo plazo. La sociedad también tiene que saberlo. Tenemos que trabajar con un objetivo a ocho años“.

En esa línea, subrayó que "no vamos a salir campeón de la Copa América, tenemos que trabajar para otro objetivo que es a ocho años, con Qatar en el medio. Reveló que al próximo DT "lo vamos a elegir en conjunto con el Comité Ejecutivo", y detalló: "Lo vamos a hablar el 31, y a partir de ahí empezaremos a ver dentro de un proyecto integral de todas las selecciones. Trabajaremos con los hombres que puedan empezar con un replanteo total de todo. Los últimos años no se venía trabajando bien”.