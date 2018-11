Entrando ya de lleno en la segunda rueda de la Fase Clasificatoria del Torneo Federal A, la estación es ahora Córdoba para Sportivo Desamparados. Siendo líder de la Zona 3, el Puyutano chocará contra uno de los últimos del grupo que después de toda una rueda sin ganar, metió dos victorias consecutivas de la mano de Mostaza Merlo y tras la fecha libre, asoma como un rival durísimo por más que los separen varios puntos. En principio iba a las 18 pero después de la suspensión de la final de la Libertadores entre Boca y River, se programó finalmente para las 19.15 en una modificación que no hace demasiado al partido.



En lo deportivo, Desamparados llega más que entonado tras su triunfo de entresemana ante Juventud Unida, jugando tal vez su mejor partido en todo el certamen. Puntero, ganador, el equipo de Andrada solamente tendrá una modificación y será el regreso de Leonel Pietkiewicz en el lateral izquierdo en lugar de Ramella quien jugó ante la Juve puntana. El resto, igual. Repitiendo el mediocampo con Jofré, Sottile, Solis y Sánchez, más la dupla ofensiva con Lastra y Albarracín. Sin misterios, apostando a la solidaridad en todas sus líneas, Desamparados intentará salir bien parado contra un rival que perdió tiempo y puntos en la primera rueda pero que ahora con Merlo al frente, empezó a recuperarlos. Mostaza repetirá la misma alineación que antes de la fecha libre metió un triunfo en San Luis.



Hoy, Desamparados está donde quería estar. No ganó nada aún pero mirar al resto desde arriba otorga otra prestancia, otra visión que lo potencia. Eso es lo que no quieren perder en esta excursión compleja en Nueva Italia, donde se toparán los extremos pero como esto es fútbol, nada está dicho. Desamparados encontró el paso. Le falta pulir su estilo, sus formas, pero la idea le dio resultados y estar arriba no es casualidad para un equipo sencillo, simple pero muy consciente de sus limitaciones.

La fecha

Con algunos reacomodamientos horarios por el superclásico suspendido, desde el Consejo Federal quedó programada la fecha 13 con el siguiente detalle:



A las 11, en San Luis y con el arbitraje del sanjuanino Emmanuel Ejarque, Juventud Unida Universitario recibirá a Huracán Las Heras, de Mendoza, próximo rival de Desamparados.



A las 18, en Catamarca, San Lorenzo de Alem será anfitrión de Estudiantes de San Luis en la pelea de abajo de la tabla que ya se cortó en el puntaje.



A las 18.30, en Mendoza, Deportivo Maipú será local de Belgrano de San Francisco que recuperó nivel y quiere subir en las posiciones. Libre quedará Estudiantes de Río Cuarto.