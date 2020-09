Profesionalismo puro. Eso ha tenido durante estos 11 años en el club Leonardo Corti.

No fue una semana más para el mundo San Martín la que finalizará mañana. Se trató de la que marcó el regreso a las prácticas, tras nada menos que medio año de parate. De estar lejos del club debido a la pandemia mundial del coronavirus que azota a nuestro país y a San Juan, en el último tiempo, de manera especial. Por eso el martes pasado a las 8 horas cuando el plantel profesional del Verdinegro salió a las canchas del club para cortar esa abstinencia, las sensaciones de los jugadores fueron un auténtico maremoto. Entre los 28 players que condujo en su primer entrenamiento oficial Paulo Ferrari, se encontró el más veterano dentro del plantel actual: el arquero Leonardo Corti. Un Colorado entrañable que se ganó a base de esfuerzo y un profesionalismo a ultranza la renovación de contrato por una campaña más. Será la 12da que tendrá en el club de Concepción, donde si bien no tuvo nunca una gran continuidad, ya cuenta con un nombre propio y sobre todo el reconocimiento y afecto del mundo verdinegro.

"Sentí que era como volver a debutar. Los nervios que tenía en la noche del lunes fueron muy grandes: hasta me costó realmente poder dormir (sonríe). Es una sensación de volver a hacer lo que uno tanto ama que es estar entrenando, con los compañeros, con la gente que uno quiere del club, que para mí realmente es mi segunda casa", puntualizó Corti, de 39 años y nacido en San Pedro, provincia de Buenos Aires.

Leonardo arribó a San Juan a mediados del 2009 y desde entonces fue principalmente el relevo de Luciano Pocrnjic primero y Luis Ardente después, colega suyo que emigró de San Martín en este receso para irse a Estudiantes de Río Cuarto. Corti pasó en nuestra provincia más de una década, decidió radicarse y formó una familia junto a su pareja. "Este parate fue muy angustiante. Estar seis meses sin poder siquiera venir al club a trotar, a hacer algo, es algo que me impactó a mí, tanto como a mis compañeros, de manera muy fuerte. No han sido momentos fáciles desde lo emocional y por eso todas las sensaciones lindas de volver a los entrenamientos", sostuvo el arquero y agregó "hablábamos con los chicos que ahora hay que estar felices de poder hacer lo que tanto nos gusta y que la verdad en muchos momentos pensamos qué no sabíamos cuándo volveríamos".

Por ahora, el Verdinegro de Ferrari sumó ocho refuerzos.

En este mercado de pases del club y con la salida de Ardente, Corti quedará en un mano a mano por el puesto de titular con el arquero que llegó desde Lanús, Juan Pablo Cozzani, quien firmó su contrato hasta fines del 2021.

Será una disputa entre ambos por el arco de San Martín, sabiendo que los dos ascensos pueden ser el premio mayor. "Uno siempre busca dar lo mejor de si. Después es el técnico el que define quién juega y el que debe esperar. Siempre busco apoyar desde el lugar que deba ocupar", suele remarcar Corti sobre la titularidad, esa que buscará en esta reanudación otra vez.



El plantel a cargo de Ferrari ayer tuvo una jornada con un turno de trabajo, a diferencia del jueves cuando hubo doble entrenamiento. Todo sigue bajo la modalidad de grupos de seis jugadores, como marca uno de los ítems clave del protocolo sanitario.



Conforme, pero...

"Estamos bien con el grupo que hemos formado, pero se irá viendo con el paso de los entrenamientos". Con esta frase el técnico de San Martín habló de la chance de sumar a un noveno refuerzo, algo por ahora no definido.