Complicado. El sanjuanino Fabián Flaqué tuvo problemas con su auto en la adherencia al piso y una tendencia a irse de trompa. A partir de las 12 horas (por TyC Sports) buscará recuperar terreno en la 11ma final de la temporada del Top Race V6.

Lejos de lo esperado resultó para los tres pilotos sanjuaninos el sábado de clasificaciones válida por la 11ra fecha de la temporada del Top Race. Hoy será el tiempo de mejorar los rendimientos en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata.



En la categoría principal, el Top Race V6, Fabián Flaqué se ubicó en la posición 21ra de la clasificación debido a la falta de adherencia del auto al piso y una tendencia de irse de trompa.



"Nuevamente fue una clasificación muy ajustada y aunque trabajamos muchísimo no pudimos conseguir un mejor puesto", aseveró el sanjuanino, en la clasificación donde clavó el mejor tiempo Mariano Altuna. La final se disputará a partir de las 12 y será televisada por TyC Sports.

Retrasado. Fabricio Persia se ubicó séptimo en la serie del Top Race Series y estará en la final desde las 11.

Por otro lado, dentro del Top Race Series, Fabricio Persia se ubicó séptimo en su serie por lo que hoy partirá algo retrasado en la final desde las 11 (por TyC Sports). "No ha sido bueno el fin de semana hasta el momento.



El auto por derecho no va bien y doblando tampoco le hemos encontrado la mejor puesta a punto", consideró. Mientras que su comprovinciano, Gabriel Da Rold, se ubicó octavo en su serie y no pudo de esta forma meterse más arriba en la grilla de partida de esta jornada.