A la cancha. Tras la suspensión de tres meses por parte de la Conmebol, Messi regresa a la Selección.

Siempre un duelo Argentina-Brasil en cualquier deporte, y sobre todo en el fútbol, despierta el interés de muchos. Mañana, desde las 14 horas en la exótica Riad, en Arabia Saudita, se volverán a topar los dos colosos de América en un encuentro "amistoso". Sabiendo que es la apertura de la doble fecha FIFA que cierra el 2019, el entrenador Lionel Scaloni aún mantiene dos dudas para el encuentro ante los conducidos por Tité, que no tendrán la presencia de su estrella, Neymar, por lesión.



Una incógnita está en el lateral izquierdo de la albiceleste, pues el puesto se lo disputan entre Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña. Claro que en caso de ser de la partida el ex Independiente se apostará por un esquema más conservador sabiendo que el Toro tiene más despliegue y llegada al arco contrario. A su vez, en la zona de volantes, la pelea está dada entre Lucas Ocampos y Giovani Lo Celso, quien corre con más ventaja debido a su buena tenencia del balón y no tanta verticalidad como posee el ex River.



En la última práctica realizada ayer en Mallorca, España, donde el plantel hizo base para esta minigira, se notó un buen ánimo de todos, empezando por el capitán Lionel Messi, quien para estos partidos concretará su regreso a la selección tras la suspensión de tres meses que sufrió por la expulsión en el tercer puesto ante Chile, en la reciente Copa América que justamente ganó Brasil. Debido a la proximidad de la final de la Copa Libertadores, es que Scaloni decidió no convocar a futbolistas de River. De esta manera una probable formación para mañana sería: Esteban Andrada; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Tagliafico o Acuña; Ocampos o Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Messi, Paulo Dybala, Sergio Agüero. El atacante del Inter, Lautaro Martínez, sería preservado debido al golpe en su cabeza que sufrió el pasado fin de semana y que lo tuvo haciéndose estudios al llegar a España para descartar cualquier problema grave.



En pie



El lunes Argentina cerrará su fecha FIFA jugando un amistoso ante Uruguay. La sede es el New Bloomfield Stadium de Tel Aviv, en Israel, donde pese a los graves incidentes que existen en sus calles por el choque entre israelistas y palestinos, el partido se disputaría. Se trata de una situación muy conflictiva en una zona siempre marcada por la violencia.

Brasil, todo definido

El seleccionado dirigido por Tité tiene todo listo para el amistoso ante Argentina en Ryad, Arabia Saudita. Si bien aún no hay confirmación oficial, el entrenador dejó en claro que no habrá sorpresas en la confección del equipo inicial.



El esquema será el ya patentado 4-2-3-1, con el que ganó la Copa América.



De no mediar inconvenientes, la selección brasileña sale con Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur; Gabriel Jesus, Philippe Coutinho, Rodrygo; Roberto Firmino.



La ausencia más significativa es la de Neymar, quien continúa con la recuperación de la lesión muscular sufrida en el último compromiso preparatorio que la Verdeamarela disputó frente a Nigeria.