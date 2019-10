La pena que recibió Álvarez es por tentativa de extorsión.

Pablo Álvarez, jefe de la barra de Independiente, recibió una pena de tres años y medio de prisión por la causa de tentativa de extorsión contra Ariel Holan, hecho ocurrido en el 2017. El 19 de octubre de ese año, cuando Ariel Holan era técnico de Independiente, Pablo Álvarez, más conocido como "Bebote", interceptó al DT a la salida del entrenamiento en el predio de Villa Domínico y le exigió 50 mil dólares con la intención de financiar el viaje de la barra al Mundial de Rusia. Dos años y 10 días después de ese hecho, el Tribunal Oral N´ 5 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza María del Carmen Mora, dictó su sentencia y condenó al jefe de la barra a tres años y medio de prisión por tentativa de extorsión.



Cuando le tocó declarar a Holan por el hecho, el DT describió con detalles lo sucedido: "Habíamos terminado la práctica y me subí al auto de mi colaborador, Javier Tellechea, que me iba a llevar a un restaurante donde se festejaba un cumpleaños. Cuando estamos por agarrar el camino Sudeste nos interceptan las motos y un auto. Estábamos tapando el ingreso a la autopista así que le dije a Pablo que subiera al auto. Ahí me pidió 50.000 dólares para el Mundial y le conté que había hablado con quien tenía que hablar. Así que no le iba a dar plata. Él se ofuscó y la discusión subió de tono".



Además, agregó: "Habrán sido unos siete minutos hasta que se bajó y me dijo "esto ya lo vamos a arreglar". Después se me puso un auto a la par y me gritaron "rescatate y tratá bien a los muchachos". Me quedé preocupado, no tengo la bola de cristal para saber cuál sería su próximo paso, pero tenía temor por mi familia".



Sobre el hecho, Bebote siempre acusó a los Moyano de organizar una maniobra en su contra: "Holan fue amenazado por Moyano, Ritondo y Lugones. Ellos lo amenazaron a Holan de que lo iban a denunciar por financiar a la barra y le arruinaban la carrera".