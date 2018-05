Últimos dos. Daniel Orsanic se despedirá en San Juan, donde ya jugó con Chile y ahora enfrentará Colombia. Es capitán del equipo argentino desde 2015.

La nueva dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) llegó con nuevas ideas y cambios. Y uno de ellos involucra a Daniel Orsanic, el capitán de equipo argentino de Copa Davis. De acuerdo a medios nacionales el hombre que llevó a Argentina a ganar el torneo de naciones en 2016 dejará el cargo tras el repechaje ante Colombia que se llevará a cabo en septiembre en el Aldo Cantoni. De esta manera, su foja de servicios dirá que sus últimas dos series de Davis fueron en San Juan, tras el exitoso paso ante Chile a principios de abril.



El diario La Nación indicó que Orsanic se mantendrá en el cargo hasta el repechaje ante los colombianos, que podrá dejar nuevamente a la Argentina en el Grupo Mundial tras el descenso de 2017. Pero que luego dejará la capitanía, pese a que la nueva dirigencia con Agustín Calleri como presidente pretende que siga al frente del equipo. Es que ese ofrecimiento está sujeto a que ya no siga también como director de Desarrollo, algo que venía realizando en paralelo con la anterior conducción de la AAT.



Ya Orsanic había jugado sus cartas en el proceso previo a las elecciones y se había volcado por José Luis Clerc, pues entendía que era la única opción para ser capitán del equipo argentino y al mismo tiempo director de Desarrollo de la AAT.



Obviamente, esa postura no cayó bien en la lista que encabezaba Calleri. Así las cosas, una vez que el cordobés ganó la presidencia a principios de este mes, una de sus primeras medidas fue seleccionar al exdoblista Franco Squillari en Desarrollo.



La publicación periodística indicó que Orsanic ya no tiene margen de maniobra como con la anterior dirigencia y que tanto las nuevas autoridades de la AAT como el propio capitán entienden que lo mejor es que el vínculo se mantenga hasta septiembre. Y que Orsanic se retire del cargo con el equipo nuevamente en el Grupo Mundial.