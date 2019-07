Sin el tiro final. Los varones mayores de Argentina contaron con muchas chances para marcarle a Portugal pero fallaron en la definición y no tuvieron suerte con tiros en los palos y el travesaño.



El gusto amargo de llegar a tres finales y perderlas todas irá pasando justamente con el transcurrir de los días. Como sucede con cualquier acontecimiento de la vida -incluyendo lo deportivo- será el tiempo el que ponga en su real dimensión lo sucedido en los World Roller Games de Barcelona, donde Argentina se llevó tres preseas de plata en los tres mundiales que afrontaron sus selecciones de hockey sobre patines. Es así que hay dos caminos a tomar sabiendo que en el futuro una decisión así es la que derivará en sus lógicas consecuencias. Una manera sería pensar que como no se obtuvo el logro mayor -ser campeón-, hay que empezar de cero, incluyendo renovación de cuerpos técnicos y jugadores. El otro, sin dudas el más acertado, mirar qué faltó para que corrigiéndolo y repitiendo lo bueno que se hizo en los tres procesos, dar ese salto de calidad dentro de dos años en "San Juan 2021". En este sentido ya se manifestó el hombre fuerte de la dirigencia sanjuanina a nivel nacional, Guillermo Velasco, quien elevará su pedido al Comité Técnico Nacional.

Las causantes de la anemia de títulos son diferentes. Los varones, tanto en Mayores como en Sub-19, dieron la sensación que estuvieron muy cerca de lograrlo. En la final ante Portugal el domingo, la albiceleste de José Luis Páez contó con diversas chances e incluso la suerte no estuvo de su lado con los remates en el palo y el travesaño. En los penales, la figura del arquero Girao hizo el resto para que los lusitanos celebraran tras 16 años.

"Dejaron la vida las chicas en la cancha, pero las diferencias son estas y España es mejor".

JORGE OTIÑANO DT de Las Águilas

En los Juveniles, en la definición ante los locales, se estuvo 2-0 arriba en la final y el oficio de chicos acostumbrados a otro ritmo de juego hizo que pudieran darlo vuelta con el 3-2. La remontada de los conducidos por Juan Manuel Garcés se hizo imposible y así debieron conformarse con el segundo escalón del podio. Sin dudas, las Aguilas fueron las que más "lejos" estuvieron de su misión. No por ser un plantel de escasos recursos, más bien todo lo contrario teniendo en cuenta que poseen probablemente la mejor hockista del planeta como es Luciana Agudo, sino porque las españolas, tal cual reconoció el propio DT Jorge Otiñano, hoy están uno y quizá dos escalones por encima. La entrega y la experiencia descomunal, les posibilitó estar en partido buena parte del juego por el título en el Palau Blaugrana, pero estaba claro que España siempre tenía un recurso más. Así, el 8-5 marca las "reales" diferencias. Se suele decir que las finales se resuelven por detalles o por el que menos errores comete. Algo tan cierto por lo cual se deben ajustar esos aspectos y aprovechar el tiempo ya ganado en conocimiento con los tres cuerpos técnicos. Todos ellos contaron con una gran preparación y se notó la forma unida de trabajar en sus respectivos planteles. No es algo habitual en el hockey sobre patines y ese debe ser otro punto a valorar por la dirigencia. Es decir, no hay que quedarse con el árbol (las finales perdidas) sino mirar el bosque, que sería lo que hay que realizar en los próximos dos años.

Seguramente habrá algunos protagonistas que ya no estarán en los equipos, pero las bases arraigadas en Barcelona deberán permanecer. Sólo así se habrá entendido que el segundo no es el primer perdedor. Ojalá...

12 Los títulos mundiales que suma la Selección argentina: 5 con los hombres mayores y las mujeres; más 2 de los juveniles masculinos.