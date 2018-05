Apertura. El sanjuanino Emmanuel Mas anotó el empate para Boca ante Huracán. El zurdo fue titular en un polémico encuentro en Parque Patricios. El campeón se despidió con un punto.

El capitán de Boca, Fernando Gago, en su regreso a las canchas tras una larga inactividad por lesión, y el DT Guillermo Barros Schelotto apuntaron ayer por diversos motivos contra el árbitro Fernando Rapallini tras el empate con Huracán (3-3) en la última fecha de la Superliga.



Gago acusó el referí de "faltar el respeto" a los jugadores de Boca, especialmente durante el primer tiempo en el Tomás Adolfo Ducó.



Según su versión, Rapallini respondió con ofensas a sus compañeros ante cada reclamo por alguna acción de juego. "Son malos, van a quedar afuera (de la Copa Libertadores)", les habría dicho a los futbolistas de Boca el juez.



"La falta de respeto de un árbitro no la voy a tolerar. Así como ellos a veces nos informan a nosotros, ahora seremos nosotros los que haremos un descargo para que la Superliga o la AFA tomen cartas en el asunto. Siempre nos inculcan dar el ejemplo pero también los árbitros lo tienen que hacer", protestó.



"Si no nos escuchan entonces iré a hablar con los dirigentes por este tema", avisó Gago, que jugó 68 minutos en un aceptable nivel.

Filoso. El diálogo entre Guillermo y el árbitro Rapallini, quien expulsó al DT tras el encuentro.



El mediocampista no jugaba desde octubre pasado cuando sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla derecha durante un partido que el seleccionado argentino jugó con Perú en la Bombonera.



Barros Schelotto se sorprendió por la denuncia de Gago y le dio "toda la credibilidad" en el incidente con Rapallini, a quien encaró después del partido para recriminarle por algunos pasajes del encuentro.



En ese momento se dio un fuerte cruce entre el entrenador xeneize y el árbitro, quien luego de algunos reclamos le espetó a través del cordón policial que lo cubría un claro "tomatela, Guillermo, tomatela".



Sin dudas, algo que no encuadra dentro del protocolo de un árbitro. Igualmente, Rapallini en su informe decidió expulsar no solo a Guillermo sino a su ayudante de campo y hermano, Gustavo. "El segundo gol de Huracán es off side, en el tercero (Ignacio) Pussetto va a chocar con (Julio) Buffarini y después termina el partido con un tiro libre a favor. Nunca vi algo así", resumió. Por todo ello, Guillermo concluyó: "Si hubo un equipo que no fue beneficiado por los árbitros fue Boca. Desde el penal de River en la Supercopa Argentina hasta el que no nos cobraron con Independiente".





Advertencia

Con toda la bronca encima, Fernando Gago le "avisó" a Daniel Montenegro durante el complemento que "una más (por las supuestas ofensas de Rapallini) y nos vamos. Te lo digo a vos antes que nada, porque una más y nos vamos de la cancha". El Rolfi, que se retiró ayer, no entendía muy bien la situación aunque trató de calmar al volante xeneize.

>> EMPATÓ DE CABEZA

Mas tuvo su bautismo con Boca

El flamante campeón de la Superliga, Boca, despejó ayer las sospechas al conseguir con suplentes y juveniles un empate 3 a 3 en su visita a Huracán. En el xeneize anotó su primer gol con esa camiseta el lateral sanjuanino Emmanuel Mas, con un gran cabezazo.



El "Globo" se preparó para una fiesta y a los cinco minutos celebró la apertura del marcador a cargo de Ignacio Pussetto, tras un pase de Daniel "Rolfi" Montenegro, quien ayer le puso fin a una carrera de 21 años. La victoria parcial era cómoda hasta que el partido hizo un inesperado giro a la media hora y Boca encontró facilidades para revertirlo en los últimos 15" de la parte inicial con tantos de Mas (32m.), Walter Bou (34m.) y Junior Benítez (43m.). Sin embargo, en la segunda parte, Huracán recuperó su fisonomía y llegó a la definitiva igualdad con tantos de Diego Mendoza (18m.) y Andrés Chávez (27m.) en un partido alocado.