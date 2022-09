"Si no me hubiese quedado en San Martín, seguramente ahora ya estaría trabajando". Así de sincero pero nada arrepentido se muestra Brian Nellen, el joven delantero de Sportivo Peñarol que viene de anotar un golazo que significó el 1-0 ante Huracán Las Heras y que le permitió al Bohemio dar un paso más que clave en su lucha por asegurar la permanencia y como plus, seguir prendidos entre los que luchan por meterse en zona de clasificación.

El delantero cordobés ingresó en el entretiempo y a los 28 del complemento tuvo su chance, vino un centro desde la derecha y Nellen, ubicado en la puerta del área grande espero que la pelota picara y remató como venía. De volea. Un golazo. Un triunfo vital para Peñarol que necesitaba ganar o ganar para escaparle a la zona roja. "Fue una felicidad enorme, porque era un partido de seis puntos, sabíamos que el que perdía este partido iba quedar muy complicado en las tres fechas que quedan", expresa Nellen y agrega: "Por suerte me tocó entrar y convertir, siempre es lindo hacer un gol pero cuando es en un partido donde te jugas la vida, se disfruta mucho más. Era lo que venía buscando, entrar y tener un partido así", expresa.

La familia Nellen: Brian junto a su papá Javier y su hermana Irina atrás y adelante su hermano Mathías y su madre Norma Rodríguez

Nellen, tiene 23 años, llegó a Peñarol a préstamo desde San Martín en la ventana de pases en junio y si bien no tuvo demasiada continuidad en el equipo que conduce Cristian Bove, cumplió con creces y fue fundamental para el triunfo del Bohemio ante el Globito lasherino. Su gol -brillante-, entrará en el podio de sus goles más lindos junto al que hizo en el clásico ante Desamparados por el Torneo Local este año, también de volea pero esa vez desde la derecha y dentro del área. "Ese día contra Desamparados también entré desde el banco y ganamos 2 a 1. También fue de volea, asi que deben ser mis goles más lindos", manifiesta.

Por lo parejo del torneo, ahora el Bohemio se alejó de la zona de descenso que hoy ocupan Desamparados y Camioneros, pero quedó cerca de la zona de clasificación. "Ahora nos mentalizamos en ir por más e intentar meternos en zona de clasificación, es un torneo muy parejo donde estamos todos muy apretados, nosotros ahora estamos a cinco puntos del descenso pero también a cinco puntos del último clasificado, nos toca ahora Sansinena que está ahi entrando en clasificación, si le ganamos nos ponemos a dos de la zona de clasificación. Ojalá podamos dar el batacazo", manifiesta.

Sus inicios en Brinkmann y su paso por Rafaela previo arribo a San Juan

Brinkmann, el pueblo donde nació Nellen, es una localidad del departamento San Justo, al noreste de Córdoba, exactamente a 272 kilómetros de la Capital cordobesa. Se ubica a unos 65 kilómetros de San Francisco y muy cerca de la frontera con Santa Fe. Allí en la tranquilidad del pueblo cordobés nació Nellen, el menor de tres hermanos. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en el Centro Social y Deportivo Brinkmann y con 16 años se fue a jugar a Atlético Rafaela. Se despojó de su familia y comenzó a dar sus primeros pasos en soledad, siempre persiguiendo su sueño de ser futbolista sin dejar de lado los estudios, porque en esa ciudad santafecina hizo los últimos tres años del Secundario.

En el 2019 se vino a San Juan para hacer una prueba en San Martín, dice que entrenó viernes, sábado y domingo y el lunes Marcelo Berza, en ese momento coordinador de fútbol del Verdinegro lo aprobó para ficharlo. Él se negó. Insólitamente estaba consiguiendo lo que cientos de pibes sueñan pero Brian no quería. "Le dije a mi papá pero no quería quedarme. Mi viejo estaba enojado conmigo porque lo había hecho venir como mil kilómetros y yo estaba negado, no me quería quedar. Justo en ese momento estaba poniendome de novio en Rafaela y no quería estar lejos. Me hablaron entre Berza y mi papá y me convencieron que me quedara, mi papá me dijo que probara una semana y sino me venía a buscar y acepté", cuenta Nellen. ¿Si se arrepiente de esa decisión? Él mismo expresa: "No me arrepiento, fue una buena decisión haberme quedado en San Martín, hoy me permite estar jugando en Peñarol en un Federal "A" que si hago las cosas bien se que es buena vidriera esta categoría. Si no me hubiese quedado en San Martín capaz que hoy ni jugaría al fútbol, quizás estaría trabajando. El fútbol me salvó", manifiesta.

Se acostumbró rápido a San Juan. Continuó con su noviazgo a distancia que perduda hasta el día de hoy y de a poquito se fue ganando un lugar en San Martín hasta llegar a ser parte del plantel de la Primera Nacional. Luis Facundo Villalba, DT del Verdinegro le dio la chance de debutar en la segunda categoría del fútbol argentino el 17 d eoctubre del año pasado, justo cuando se celebraba el "Día de la Madre". "Había esperado mucho ese momento, justo fue un "Día de la Madre" y yo había perdido a mi mamá por coronavirus unos meses atrás, fue muy emotivo. Estaban mi papá y mis hermanos en la tribuna", manifiesta Nellen quien reemplazó a Matías Giménez a los 35 del complemento en el triunfo 4-0 ante Tristán Suárez.

Brian Nellen junto a su mamá. La mujer falleció el año pasado.

Nellen, de perfil bajo pero con muchas ganas de triunfar en el fútbol, tuvo después un paso por Alianza, regresó al Verdinegro y en junio pasó a Peñarol en donde lucha por seguir haciendo goles, teniendo continuidad y seguir luchando por su sueño. Vuelve a agradecer a San Martín por ser el club que lo fichó y que le abre puertas para que se muestre en otro club. "Mi cabeza siempre estuvo enfocada en el fútbol, sino me hubiese quedado en San Martín quizás hubiese buscado un trabajo, por eso digo que el fútbol me salvó. Se que tengo mucho que seguir aprendiendo pero mi sueño es seguir profesionalizándome como futbolista y ahora, cumplir el objetivo con Peñarol", expresó.

MIRA EL GOL DE NELLEN ANTE HURACÁN LAS HERAS