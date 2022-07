Patronato se impuso esta tarde por 1-0 ante Tigre, en un encuentro jugado en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná y válido por la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), y aunque se mantiene en el último puesto de la tabla de promedios para el descenso se ilusiona con la permanencia.



El único tanto del encuentro lo anotó el defensor sanjuanino del "Patrón", Francisco Álvarez, a los dos minutos de la segunda etapa. El ex San Martín ingresó desde el banco y terminó siendo el héroe de la tarde.



Patronato quedó en la décima posición con 14 puntos, a cinco de los punteros Argentinos Juniors y Atlético Tucumán (19), mientras que los de Diego Martínez permanecen con 9.



La visita arrancó mejor el encuentro con un correcto manejo de la pelota y parado en campo rival, por lo que tuvo algunas chances a su favor durante el primer cuarto de hora.



Tigre, que fue protagonista, se hizo fuerte con jugadas aéreas para aprovechar la potencia de cabeza de sus futbolistas, aunque sin llegar a ser efectivo en los metros finales.



El "Patrón", de a poco, luego de haberle regalado a su rival la pelota y el espacio en el campo, trató de emparejar las cosas con más ganas que fútbol y juego colectivo y consiguió llegar al arco ocupado por Manuel Roffo, pero sin peligro.



A los dos minutos de comenzada la segunda etapa Patronato se puso en ventaja por el tanto anotado por el recién ingresado Francisco Álvarez, en un córner y tras una mala salida de Roffo.



El gol obligó a Tigre a tener mayor convicción y volvió a manejar la pelota, pero apeló sin fortuna a los centros y a las jugadas aéreas para intentar llegar al empate.



Patronato, en tanto, continuó firme en defensa con el objetivo de guardarse la victoria y apenas sacó algún contragolpe.



A lo largo de los últimos 45 minutos, la visita tuvo varias chances, pero al igual que en el primer tiempo, no logró ser efectivo y no pudo llegar a la igualdad por el buen trabajo defensivo y el oportunismo del equipo del DT Facundo Sava.



En la décima jornada Patronato visitará a Barracas Central, mientras que Tigre recibirá a Platense.







=Síntesis=







Patronato: Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Leonel Mosevich, Carlos Quintana y Lucas Kruspzky; Jonás Acevedo, Franco Leys, Nicolás Castro y Sebastián Medina; Axel Rodríguez y Jonathan Herrera. DT. Facundo Sava.



Tigre: Manuel Roffo; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Nicolás Demartini y Sebastián Prieto; Cristian Zabala, Sebastián Prediger, Ijiel Protti, Alexis Castro, Ezequiel Fernández; Mateo Retegui. DT: Diego Martínez.



Gol en el segundo tiempo: 2m Álvarez (P)



Cambios: al inicio de la segunda etapa: Francisco Álvarez por Quintana (P); en el segundo tiempo: 12m Alexander Sosa por Rodríguez (P), Sergio Ojeda por Leys (P); 15m Pablo Magnin por Retegui (T), Lucas Menossi por Fernández (T), Facundo Colidio por Castro (T); 24m Facundo Cobos por Herrera (P); 28m Blas Armoa por Zabala (T); 37m Ezequiel Forclaz por Protti (T), Jorge Valdéz Chamorro por Acevedo (P).



Amonestados: Medina, Sosa, Mosevich, Lozano (P); Protti (T).



Árbitro: Lucas Comesaña.



Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.