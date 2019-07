Aguanta. Darío Cvitanich, referente de Racing, mantiene la posesión del balón ante la marca de un adversario correntino. El delantero marró su penal en la definición.



Racing perdió en la definición con tiros desde el punto penal ante Boca Unidos, de Corrientes, por 4 a 3, tras igualar durante los 90 minutos 0 a 0 y quedó eliminado en los 32avos de final de la Copa Argentina de fútbol, en un partido jugado en la cancha de Lanús. Luego de los primeros minutos en los que ambos equipos se midieron y se analizaron, la "Academia", de a poco, tomó el control de la pelota y fue el responsable de generar situaciones de peligro. Con una línea de cuatro sólida, Racing controló el mediocampo con un buen trabajo de Marcelo Díaz y con los desbordes por la derecha de Iván Pillud, quien contribuyó con centros al área para los ingresos de los delanteros Lisandro López y Darío Cvitanich.

El dominio total del conjunto de Avellaneda hizo que el equipo correntino se replegara en su campo, sin ideas ni respuestas frente al aluvión futbolístico de Racing, que, a pesar del control de la pelota, no lograba ser fino en los metros finales.

La falta de definición de los atacantes "albicelestes" más el buen rendimiento del arquero de Boca Unidos, el paraguayo José Aquino, no le permitió a la "Academia" ponerse en ventaja. El segundo tiempo continuó de la misma manera, con el conjunto dirigido por el entrenador Eduardo Coudet posicionado sobre el campo de su rival, mientras que los correntinos se dedicaron a aguantar la ofensiva de Racing. A pesar de la insistencia del último campeón de la Superliga, el arquero Aquino le impidió pasar a la siguiente fase tras una jornada plagada de intervenciones acertadas.

Así, el equipo de Avellaneda volvió a quedar afuera en la misma instancia que el año pasado, cuando fue eliminado por el chaqueño Sarmiento, de Resistencia, por 1-0, con gol del mediocampista ex Newell"s Old Boys, Horacio Orzán.

Evidentemente los equipos del Federal A que poseen camisetas a bastones rojos y amarillos se constituyeron en un karma para los dirigidos por Eduardo Coudet.

Boca Unidos enfrentará ahora a Atlético Tucumán en 16vos.

REPERCUSIONES

López: "Un palazo y un fracaso"

Fiel a su estilo frontal, el capitán de Racing, Lisandro López, no ocultó su fastidio por la eliminación en el debut. "Arrancamos con un palazo. De vuelta, una frustración. Otro fracaso en la Copa Argentina. Aspirábamos a llegar mucho más lejos... No hicimos un mal partido: lo buscamos, pero si no lo abrís rápido, pasan los minutos y se hace más difícil. Después, en los penales, ellos patearon mejor que nosotros", aseguró el delantero.

Felicidad. Boca Unidos, en plena formación, se dio el gusto de dejar afuera al campeón de la Superliga.

"Otra vez quedar afuera en primer partido es una desilusión. Asumo el fracaso de la Copa Argentina. Pero tenemos que tener la cabeza arriba porque viernes arranca la Superliga. Esto tiene que servir como aprendizaje para seguir creciendo. La exigencia está al máximo, y la competencia interna, también", tiró Licha.