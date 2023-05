Hoy se disputarán los partidos de los Grupos E y F, completando la primera rueda en cada uno de las seis zonas en las que están divididos los 24 seleccionados participantes, del Mundial Sub20. Se producirá el debut de tres selecciones que suelen tener muy buenos juveniles, como son Francia, Uruguay (foto) e Inglaterra. A las 15, jugarán: Francia vs. Corea del Sur (Grupo F) e Inglaterra vs. Tunez (E). En tanto que a las 18, lo harán, Gambia vs. Honduras (F) y Uruguay vs. Irak (E).