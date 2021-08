Defensa y Justicia se sumó al lote de los que animan el torneo al derrotar esta tarde, de local, a Newell’s Old Boys, por 2 a 0, con tantos de Gabriel Hachen y Francisco Pizzini.



Con esta victoria, Defensa sumó 11 puntos y alcanzó a su rival de hoy, a River Plate y a Atlético de Tucumán.



Además de arrojar un saldo negativo, el resultado confirmó una mala racha de Newell’s ante Defensa y Justicia, al que nunca pudo derrotar ni convertirle un gol en el estadio Norberto Tomaghello del populoso municipio bonaerense de Florencio Varela.



El equipo dirigido por Sebastián Beccacece, tuvo además el plus de utilizar a cuatro jugadores surgidos de las inferiores de Newell’s Old Boys.



En los primeros minutos los equipos se midieron y se prestaron la pelota, mostrando además algunas similitudes en su funcionamiento como la conversión de una línea de cuatro en una de tres defensores.



Los dos equipos proyectaban los laterales y jugaron con un solo volante tradicional de recuperación. Al proyectar a uno de sus laterales, ambas defensas terminaban en línea de tres.



En el caso de los rosarinos el defensor más adelantado fue Gabriel Compagnucci, mientras por los bonaerenses, el ex Racing Alexis Soto se proyectaba más.



A los 18 minutos se dio la primera jugada de peligro y fue a favor de Defensa y Justicia, cuando Walter Bou remató por arriba del travesaño, luego de un mal despeje de Alan Aguerre, que cortó una interesante pared entre Pizzini y Rodrigo Contreras.



10 minutos después llegó la primera acción de peligro para los rosarinos, cuando su centrodelantero, el colombiano Pablo Sabbag Daccarett, de frente al arco, cabeceó afuera tras un centro de Giani.



El ex Estudiantes de La Plata, nacido en Barranquilla, se mostró con mucha movilidad y generando peligro, pero con el paso de los minutos fue absorbido por los zagueros Adonis Frías y Nicolás Tripicchio.



En el segundo tiempo, Defensa tomó el control del partido y empujó a los rosarinos contra su arco hasta que a los 11, Gabriel Hachen recibió un pase de Contreras al borde del área, corrió paralelo hasta el centro del área y desde allí convirtió con un tiro bajo y esquinado a Aguerre.



A partir del gol, Defensa marcó diferencias, controló la pelota hasta generar a los 15 otra oportunidad para Bou que remate dos veces, pero Aguerre y sus defensores le impidieron convertir.



Fernando Gamboa movió su banco y dispuso el ingreso del experimentado Ignacio Scocco por Cacciabue y el ex River demostró su calidad con un pase que dejo solo a Sabbag ante a Unsain. El acordeonista y amante del vallenato la "picó" con mucha calidad, pero la pelota se fue al lado del palo.



Antes de los 30 Beccacece recurrió a uno de sus tradicionales movidas cuando dispuso el ingreso de Lucas Barrios y Miguel Merentiel por Rodrigo Contreras y Bou. Este cambio que ya es una fija en la estrategia del DT de Varela entregó rápidos resultados.



Merentiel recibió un lateral en el carril del "8", encaró al área, se sacó dos rivales de encima y se la cedió a Pizzini, quien la recibió cerca del punto del penal y definió cómodo, ya que Aguerre había quedado descolocado.



Tras esta jugada Gamboa movió su banco al disponer los ingresos de Fernando Belluschi, Ramiro Sordo y Guillermo Balzi, pero los cambios no afectaron el dominio de Defensa y tampoco modificaron el resultado.