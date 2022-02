El tenista tandilense Juan Martín Del Potro no jugará la semana próxima el ATP 500 de Río de Janeiro, según lo anunció ayer el torneo en un comunicado.



"Juan Martín Del Potro lamentablemente no jugará el Río Open. Siempre fue un sueño tenerlo con nosotros y estuvimos muy cerca de poder concretarlo. Le deseamos mucho éxito en el futuro y que sepa que las puertas de Río siempre estarán abiertas para él", fue el mensaje del torneo en su Twitter. Del Potro, de 33 años, reapareció en el circuito el martes último en el Argentina Open, luego de 935 días de inactividad debido a una seria lesión en la rótula derecha que le demandó cuatro cirugías. En su retorno, el tandilense, ex número tres del planeta, perdió en sets corridos en la ronda inicial con el azuleño Federico Delbonis por 6-1 y 6-3, dando notables ventajas físicas, sobre todo en los desplazamientos laterales, y además el dolor en la rodilla le impedía tomar impulso para conectar su temible saque. Luego de la derrota Del Potro comentó que iría a Río de Janeiro y después se tomaría una pausa que podría ser definitiva aunque jamás se atrevió a confirmarlo sino que repitió que seguiría buscando una solución a la lesión que lo persigue en la rodilla.

Argentina Open



Federico Delbonis se metió en las semifinales del Argentina Open que se disputa en Buenos Aires, al superar por doble 6-4 al italiano Fabio Fognini. Mientras que quedó eliminado en Cuartos de final ayer Federico Coria ante el noruego Casper Ruud por 6-3 y 6-4. Al cierre de la edición jugaban: Lorenzo Sonego-Fernando Verdasco (201) y Diego Schwartzman-Francisco Cerúndolo.

