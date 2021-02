No fue el arranque esperado por Facundo Della Motta para el inicio de la temporada 2021 del Turismo Carretera. El piloto que representa a San Juan se quedó con el puesto 41º en clasificación, con tiempos muy distantes a los que se esperaban, teniendo en cuenta el trabajo realizado en el Torino # 27.

Hoy sábado, en el Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, se realizó la primera jornada correspondiente a la 1ª fecha del TC, con dos tandas de entrenamientos y clasificación. En la primera batería de entrenamientos, Facundo se quedó con un tiempo de 1m28s691, y el puesto 24º, que al inicio de la actividad parecía correcto, pero con la premisa de tomarlo como punto de partida para mejorar y meterse entre los mejores 20, tal cual el objetivo trazado por el equipo para esta temporada. En el segundo entrenamiento, justamente el más extenso de 30 minutos, algo sucedió en el Torino, porque los tiempos se fueron para arriba y con 1m29s866 y el puesto 42º, no estaba ni cerca del rendimiento logrado en los entrenamientos del lunes pasado en este mismo escenario. A pesar del trabajo del equipo, la clasificación ratificó que algo no está funcionando bien en el Torino, ya que Facundo no pudo meter una vuelta rápida, y con 1m28s228, el sanjuanino clasificó en la posición 41 a 2s336 de la punta.

Preocupado y molesto por esta situación, Facundo comentó: “Muy mal resultado, nos encontramos con un auto con problemas y no sabemos qué es. El equipo está desarmando por completo a ver si encontramos el problema que hace que el auto no pueda ser rápido. Esperemos poder encontrar algo”, sentenció el campeón 2017 del TC Mouras, confirmando el trabajo que realizará el equipo en la búsqueda del problema.

De esta manera, Facundo largará mañana domingo desde el puesto 14 en la Segunda Serie a partir de las 10:15 hs y con televisación de la TV Pública a partir de las 11 hs. Después de trabajar mucho para este debut, el piloto sanjuanino y el Candela Competición junto al responsable técnico, Fabián Fuentes, buscarán el origen del problema para solucionar el inconveniente y buscar remontar desde la serie. La final, a 20 vueltas, será a partir de las 13:20 hs.

Pole de Canapino y dedicatoria especial

El piloto arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet) le hizo hoy un sentido homenaje a su padre, Alberto, histórico preparador fallecido días atrás con Covid-19, y logró la pole position para la primera carrera del calendario 2021.

"Esta pole la hizo mi viejo", dijo, emocionado, Agustín Canapino, quien en el parabrisas de su Chevrolet llevó dibujado un corazón con la frase "Por siempre Pa".

Alberto Canapino, histórico preparador de autos de la categoría, falleció el lunes a los 57 años de edad.

El arrecifeño, cuádruple monarca del TC, se impuso con un tiempo de 1m25s892, para recorrer los 4.265 metros de extensión, a un promedio de 178.759 Km/h, del circuito Roberto Mouras.