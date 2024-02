Facundo Della Motta, el representante sanjuanino en TC de los últimos años, anunció que no estará en el inicio de la temporada 2024 del Turismo Carretera, del 23 al 25 de febrero en El Calafate. El piloto dijo que no encontró un equipo que se ajuste a sus pretensiones de protagonismo, por lo que no descarta comenzar recién a mitad de año. Mientras tanto, analiza correr en TC Pick Up.

"La realidad es que no encontré un equipo que me permita ser competitivo. No quiero decir que no hay, sino que yo no lo encontré", explicó Facundo, quien se desvinculó de la estructura del Gurí Martínez al terminar el 2023 luego de que el auto no funcionara. A ese equipo había llegado después de alejarse del A&P a mitad de temporada, también por falta de confiabilidad en el auto.

"Si no corro en Turismo Carretera, una gran alternativa es el TC Pick UP. Es una categoría que me gusta mucho" Facundo Della Motta - Piloto

"De momento me encuentro con pocas energías y ganas de seguir luchando. No sé si será por los malos resultados del año pasado o la falta de perspectiva para 2024, pero en conclusión no tengo nada asegurado. Me sigo entrenando con intensidad, a la espera de que surja una posibilidad y pueda correr, pero yo creo que mi año de TC va a empezar recién a mitad de año", confesó el sanjuanino.

Della Motta indicó que en paralelo sigue trabajando en el presupuesto, para tener todo listo por si encuentra butaca. "Si bien nunca tuve un gran presupuesto, cuento con tres empresas que me acompañan y creo que el Gobierno de San Juan seguirá apoyando a los deportistas que representan a la provincia. Pero necesito encontrar el lugar donde valga la pena hacer el esfuerzo para destinar los recursos", dijo.

Carreras

68

Carreras suma Della Motta en Turismo Carretera, desde su debut el 31 de marzo de 2019. Registra una victoria en series y aquel recordado triunfo en la final de Rafaela 2022, arrebatado luego por los comisarios.