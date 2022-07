Facundo Della Motta en el TC y Tobías Martínez, en el TC Pista, disputarán desde hoy la 8va fecha del Turismo Carretera en el autódromo de Posadas. La actividad contemplará tandas de entrenamientos y de clasificación, sin las series de la divisional menor porque se espera un temporal de lluvia en la zona y por eso se disputarán directamente mañana.

Della Motta, con la Dodge número 44, va tras el objetivo de finalizar la competencia, ya que en Posadas el sanjuanino no pudo terminar en las temporadas anteriores, y su mejor antecedente es un 10º puesto en el 2018 en TC Pista. Por ello, y teniendo en cuenta el rendimiento del auto en las fechas anteriores, es que llega a Tierra Colorada no sólo con la ilusiones de finalizar la carrera del domingo, sino de hacerlo entre los mejores 15 o 20.

La tarea no va a ser sencilla, ya que el pronóstico no es alentador y se prevé lluvia para hoy; y en un circuito tan complicado como Posadas, el piso mojado puede hacer estragos, sumado el lodo que puede formarse con la tierra colorada. "Vengo cada fecha mejorando, así que esperemos que Posadas no sea la excepción" apuntó el sanjuanino en la previa misionera.

Por su parte, Martínez buscará sumar puntos y experiencia. "El de Posadas es un circuito nuevo para mí creo que es el más difícil del calendario, así que trataré de sumar puntos y experiencia, sobre todo porque va a llover todo el sábado", dijo el piloto.