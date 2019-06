La frase quedó clavada en el pecho de sus seguidores y de quienes simplemente son fanáticos del tenis. "Si el del otro día fue mi último partido de tenis o no, hoy no lo sé", dijo Juan Martín del Potro. Y si bien alguna confesó que sus lesiones lo hicieron dudar sobre si seguir o no, esta vez dejó abierta la puerta para un posible retiro. Su situación no es la mejor. Delpo hoy será operado en Barcelona de su rodilla derecha tras la fractura que sufrió el miércoles durante el torneo de Queen"s de Londres, algo que dijo lo sumerge en la tristeza y lo hace dudar de si podrá volver a las canchas.



"Mañana (por hoy) ya voy a ser operado y no puedo hablar mucho más que eso. No sé qué va a pasar más adelante. Ojalá que pueda recuperarme bien y pueda volver a tener salud en mi rodilla, y si el del otro día fue mi último partido de tenis o no, hoy no lo sé", dijo el de Tandil en un video que subió a su cuenta de Instagram.



Del Potro repitió una lesión inusual en el tenis (ya le había pasado en octubre del año pasado durante el Masters 1000 de Shanghai) cuando se resbaló en su partido de la ronda inicial del ATP 500 de Queen"s, el que le ganó al canadiense Denis Shapovalov por 7-5 y 6-4.



Eso que pareció un simple traspié producto de un mal movimiento se agravó con los estudios que le efectuaron en Londres, en principio para ver si corría riesgo su presencia en Wimbledon, el tercer Grand Slam del año que se jugará en la capital inglesa desde el 1 de julio. Sin embargo, Delpo se perderá el resto de la temporada.



"Después de hablar con los médicos y ver los estudios, me aconsejaron que la cirugía es el mejor tratamiento. La mejor opción pensando en mi salud y en el tenis, es la operación. Es un momento duro, pasar de nuevo por esto no me lo imaginaba ni un poco", manifestó Del Potro. Y agregó sobre su futuro: "No puedo saberlo ahora. Veré más adelante cómo es la recuperación y para qué estoy, pero les agradezco el apoyo y la fuerza que me dan, de corazón".



El tenista ganador del US Open 2009, campeón de la Copa Davis con la Argentina en 2016, doble medallista olímpico, ya tuvo en su carrera otras cuatro operaciones, tres en la muñeca izquierda y una más en la derecha.

Recuperación

100 Días aproximadamente puede demandar la recuperación del tenista tras la operación de rodilla. A Delpo le queda un largo camino por delante.

Opinión

Otra prueba de fuego a su voluntad

Por Fabio Cabrera

Juan Martín del Potro es luchador nato y ya no lo mueve seguir acumulando fortuna. Es como Messi, podría estar en una playa y no sufriendo con la Selección ¿Pero le dirá alguien de su entorno que después de este duro golpe decida quedarse en casa y disfrutar de sus millones de dólares? ¿Cuánta fortaleza mental más va a necesitar esta vez? Es probable que sus más íntimos piensen que hasta acá llegó, más allá de que dio muestras de que puede desafiar a su físico y exigirlo para volver y ser número 4 del mundo, como le pasó tras la lesión del año pasado. Pero su problema, tal como lo dejó entrever en su perfil de Instagram, no sólo pasa por una rodilla maltrecha, sino porque nuevamente su voluntad tiene una prueba de fuego. Y si las dos cosas no van de la mano, quizás efectivamente el miércoles pasado fuimos testigos de su última obra.

Federer, en semis de Halle

El suizo Roger Federer eliminó ayer al español Roberto Bautista y se enfrentará en semifinales del torneo de Halle (Alemania) al francés Pierre-Hughes Herbert.



Federer, número tres del mundo y campeón en nueve ocasiones del torneo de Halle, batió en cuartos de final a Bautista, número 20 del ránking ATP y séptimo cabeza de serie, por 6-3, 4-6 y 6-4 en una hora y 55 minutos. El suizo sigue con su racha triunfal ante el español, con nueve victorias en los nueve partidos que han disputado.