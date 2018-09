No pudo. Juan Martín Del Potro dio todo. El argentino jugó un buen partido pero el inmenso Novak Djokovic se quedó con el Abierto de los Estados Unidos jugado en el complejo Flushing Meadows.

Juan Martín Del Potro dio todo pero no le alcanzó para llevarse el máximo trofeo. Simplemente porque su rival, Novak Djokovic, estuvo intratable. No hubo con qué darle. La mejor versión en bastante tiempo del serbio generó que la también mejor versión que había demostrado Juan Martín del Potro en este US Open quedara anclada en los seis partidos anteriores a esta final. Con un tenis sobresaliente, aguantando todo lo que le tiraba el tandilense como en la mejor versión de Armani, con una devolución agresiva, buen juego de red y revés punzante tal un jab de boxeo, el serbio se quedó con la final por 6-3, 7-6 (4) y 6-3 en 3 horas16 minutos.



Fue el 14´ Grand Slam para Nole, que así iguala a Pete Sampras y sólo le quedan por delante Roger Federer (20) y Rafa Nadal (17). El balcánico de 31 años ganó su tercer US Open que se juega en el complejo tenístico Flushing Meadows y alargo su paternidad contra el tandilense a 15-4 (5-0 en GS y 2-0 en finales).



Para Delpo resultó la segunda definición de Slam tras la que obtuvo en el US Open 2009. De yapa, "Nole" se queda con el tercer puesto del ranking (llegó 6´ aquí), bajando al cuarto a Delpo.



El estadio Artur Ashe, con el techo cerrado por la lluvia, fue una caldera con muchos argentinos que transformaron las tribunas en populares de fútbol. Con el "olé, olé, olé, Delpooo, Delpooo" el argentino se agrandaba y Nole se fastidiaba. Pero nada iba a poder con el balcánico, quien se fue ovacionado por todos. Lo merecía.



Uno de los momentos más tensos y calientes de la final del US Open fue cuando el serbio Novak Djokovic se cruzó con los fanáticos argentinos en pleno partido. El ex número uno del mundo enfureció por el aliento que recibía Juan Martín del Potro y descargó su ira contra los espectadores haciéndoles gestos de silencio e insultándolos.



En el segundo set, que fue el parcial más largo disputado en todo el torneo, "Nole" no aguantó más los cánticos en favor de su rival. El jugador serbio, que había ganado por 6-3 la primera manga y estaba 3-2 arriba en la segunda, se enojó con un sector del público que celebraba a pura euforia los puntos del tandilense.



Tras un bola que se le fue larga, el Estadio Arthur Ashe estalló al grito de "Delpo, Delpo". Djokovic inmediatamente les hizo gestos de silencio y, como mostraron las cámaras de televisión, insultó al aire.