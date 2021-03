Fue la bomba que sacudió la mañana en el día de ayer. El volante sanjuanino Lucas Salas fue anunciado como quinto refuerzo de Sportivo Desamparados para el Federal "A". El futbolista, que había rescindido recientemente con San Martín, decidió cruzar de vereda buscando nuevos desafíos y ayer mismo ya se entrenó con el plantel que conduce Cristian Bove. Después de eso, habló con DIARIO DE CUYO y expresó sus sensaciones tras haber arribado a Puyuta, archirrival del equipo que lo vio nacer.

"Hace dos días que se comunicaron conmigo los dirigentes de Desamparados porque se enteraron que yo había rescindido con San Martín. Analicé la propuesta y me convencí. Desamparados me abrió las puertas, me dio la oportunidad y estoy agradecido de poder tener otra chance para poder seguir jugando al fútbol que es lo que me hace feliz", expresó el futbolista de 26 años.

Lucas Salas es el quinto refuerzo y firmó contrato hasta diciembre de 2022.

Salas, que se inició futbolísticamente en San Martín, regresó a Concepción en octubre pasado después de haber jugado el Federal "A" con Olimpo de Bahía Blanca. El equipo del Sur lo recibió en su retorno a país desde el Asteras Tripolis de Grecia. Pero el retorno al club que lo vio nacer no fue el esperado: se fue expulsado contra Mitre, a partir de allí no estuvo en la consideración de Paulo Ferrari, quien le comunicó que no lo tendría en cuenta para este torneo. "Me tomó por sorpresa lo que me pasó en San Martín, estar tan poco tiempo y que al poco tiempo el técnico me diga que no me iba a tener en cuenta, me sorprendió. Ahora me siento en un buen momento, Desamparados será una buena oportunidad para poder demostrar que sigo vigente y puedo seguir jugando muchos años al fútbol".

Su celular ayer no paró de sonar. Salas, que de niño supo probarse en La Masía en el Barcelona, volvió a estar en todos los portales. Si bien en un principio evadió la pregunta de este medio sobre qué pensaba de los hinchas sobre su salto de vereda, después expresó: "Soy un jugador profesional y Sportivo me abrió las puertas para seguir jugando y soy un agradecido. Esto es un trabajo, soy profesional y adentro de la cancha voy a dar lo mejor siempre, en el equipo que juegue", agregó el volante que firmó contrato hasta diciembre de 2022.

Por último, el volante creativo manifestó sus deseos con su nueva camiseta: "Va a ser un lindo desafío. En lo personal mi objetivo es sumar minutos y volver agarrar el ritmo que necesito y en lo grupal, el objetivo es uno solo y va ser ascender".

Otros que "cruzaron"

El paso de Lucas Salas desde San Martín a Desamparados tiene precedentes con otros futbolistas que también cruzaron de vereda. El más reciente es Federico Paz, que si bien llegó desde Peñarol, hizo Inferiores en San Martín. Paz dejó una buena imagen en el torneo que pasó y es por eso que los simpatizantes de Sportivo pidieron por su continuidad en las redes sociales. En tanto, Pablo Jofré es quizás de los más resonantes en los últimos años, es que el "Peca" nació futbolísticamente en el club de Concepción y si bien también cuando llegó a Desamparados tuvo que lidiar con los hinchas por su pasado en la vereda contraria, después por su rendimiento futbolístico se ganó un lugar en el corazón de los hinchas víboras. Lo mismo pasó hace más de una década cuando llegó Jorge Chica. "Coqui" estaba plenamente identificado con el club de Concepción pero de a poco se ganó el cariño y la confianza de los hinchas puyutanos, mientras que David Drocco que decidió bajar de Primera con San Martín para disputar la B Nacional con Sportivo, fue de los rendimientos más altos en la temporada del 2012. En tanto que Pablo Aguilar es de los casos más recientes, aunque su paso por Puyuta no fue del todo fructífero. Ya retirados de la actividad, se pueden mencionar también los casos de Mario Artés, Ricardo Dillon, Miguel Arrieta y Julio González.