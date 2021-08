Sportivo perdió algo más que un partido. Mucho más. Es que en una decepcionante actuación, Desamparados terminó pagando un alto precio y terminó goleado por 4-0 ante Juventud Unida Universitario de San Luis pero además, desde varios aspectos hizo agua. En lo futbolístico, fue ampliamente dominado por la Juve y se lo tradujo en el marcador y el desarrollo pero además, en lo anímico Sportivo nunca mostró esa rebeldía de un equipo que quiere ser protagonista de verdad. Así, vacío en aspectos sustanciales, encarar la segunda rueda del Federal A será una misión más que compleja. La goleada en contra lo dejó tocado, con un ciclo como el de Cristian Bove que entró en zona de cuestionamientos y con la urgente necesidad de encontrar regularidad, juego y actitud cuanto antes.

Nada fue bueno contra Juventud. Es que antes de los 2" de juego, Desamparados ya estaba abajo. Le cruzaron dos veces la pelota de lado a lado, se desnudaron todas las debilidades defensivas del Puyutano y Tomás Garro definió cruzado para abrir el marcador con Dianda sin poder hacer demasiado. Nació otro partido ahí mismo. Desamparados fue pura ansiedad, muchas inseguridades y demasiados errores juntos como para no terminar casi liquidado. Juventud eligió jugar simple, efectivo y contundente. Tuvo no menos de tres ocasiones de marcar el segundo y las desperdició pero en el minuto 37" de esa olvidable primera etapa, el infortunio fue del capitán Lucas Ceballos quien decidió jugar atrás y no hizo más que habilitar a De Hoyos para que marcara el 2-0. Un golpe de nocaut que sintió todo Sportivo. Ya casi desorientado, todavía tendría que sufrir algo más porque en tiempo de descuento del infierno que fue la primera parte, Pablo Jofré se equivocó en un cierre que parecía sencillo, le ganó Balmaceda y luego de llegar al fondo, metió el centro atrás para Gobetto que solo, eligió dónde meter la pelota para el tercer gol puntano.

Quedaban por delante 45" para que Desamparados tratara de cambiar su imagen. Bove cambió lo que pudo, con modificaciones de nombres en el reinicio pero la esperanza sanjuanina duró apenas 9" porque eso fue lo que demoró Juventud para meter el cuarto tras una gran trepada de Tomás Garro y la asistencia al goleador De Hoyos. Partido terminado mucho antes de tiempo. Historia cruel y escrita para un Desamparados que jamás tuvo esa rebeldía futbolística y anímica para frenar la caída en el cierre de las primeras 15 fechas del torneo. Quedan 15 fechas, queda tiempo. Todo parece depender de Sportivo Desamparados. Bove aún tiene confianza en reencauzar esta campaña pero desde lo futbolístico, el equipo no responde en la misma medida. Tiempos de decisiones en Puyuta tratando de revertir la tormenta.

Goleó Peñarol

Con dos goles de Leandro Espejo y otro de Nelson Da Silva, Sportivo Peñarol volvió al triunfo de visitante al golear por 3-0 a Estudiantes en San Luis. Un triunfo contundente del Bohemio que en la próxima fecha viajará a Chivilcoy para visitar a Independiente mientras que Sportivo recibirá a Camioneros.

Cuestionado. Bove definió su situación.

Bove mira lo que viene

Los números no mienten. 9 goles en contra en tres fechas muestran que algo no está bien en Sportivo Desamparados. Los cuatro de Bolívar, el otro de Sansinena y los cuatro de Juventud hacen tambalear el ciclo de Cristian Bove que no definió puertas afuera su futuro pero que habría adelantado a sus propios jugadores que se podría alejar de Desamparados. En diálogo post partido, el entrenador cordobés habló de su convencimiento de revertir la historia, remarcó que en 10 meses de su etapa esta es la primera derrota de Sportivo en casa y, fundamentalmente, repitió que para quienes cuestionan su trabajo de la semana, estaban abiertas las puertas para ver su labor: "Es una derrota que duele. Insólitamente, regalamos situaciones que nos sacan del partido. Nos pasó en Bolívar y ahora con Juventud. No podemos repetir eso. Después, ya es imposible remontarlo. Condiciona todo lo que hacemos y trabajamos. Tenemos la obligación de sentir vergüenza después de un resultado así. Acá si te caes, te vas. No hay mucho tiempo y nosotros tenemos que pelear la clasificación. Estamos adentro, hay que aferrarnos a eso y mantener la ilusión de ganar la zona", subrayó el DT.