Estará. El puntano Wilson Albarracín estará de arranque hoy. El delantero buscará que se le abra el arco en tierras cordobesas.

Para Sportivo Desamparados no será un partido más. Esta noche con un triunfo sellará su clasificación a la Zona Ascenso del Federal "A" cuando restarán dos fechas por disputar. El "Víbora" visitará a Sportivo Belgrano de San Francisco, en un encuentro a disputarse desde las 21 horas en esa localidad cordobesa con el arbitraje del tucumano Nélson Bejas.



El encumbrado presente del Víbora lo tiene hoy en las puertas de la próxima instancia. Líder del certamen y con cinco puntos más que el quinto ubicado en la tabla, Sportivo para sellar su pasaje deberá ganar ante el "Verde" cordobés. Para eso no podrá contar con el volante Pablo Jofré, el "Peca" tiene una sobrecarga muscular y "Copito" decidió preservarlo para recuperarlo plenamente, en su lugar ingresará el sanjuanino Emmanuel Décimo. El ex Unión se parará como central, desplazando a González Bordón al lateral derecho de la defensa y adelantando a Argumosa al lugar que dejará libre Jofré. Enfrente tendrá al otro Sportivo. El equipo del "Pájaro" Domizzi se jugará una carta clave para seguir aspirando a la clasificación. Para meterse entre los cuatro deberá ganar hoy y el fin de semana, ya que en la última fecha quedará libre.

Zona 3: se la juegan



Maipú, también puntero junto a Desamparados, visitará a San Lorenzo de Alem de Catamarca desde las 21. En tanto que a las 21,30 horas, Estudiantes de San Luis recibirá a Racing de Córdoba y en Río Cuarto Estudiantes será local de Juventud Unida de San Luis. Huracán Las Heras, en tanto, cumplirá fecha libre.