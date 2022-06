Es el "bombero" de Desamparados. El que está siempre predispuesto para agarrar la brasa caliente. Él no se considera así, se muestra agradecido con Sportivo Desamparados por darle la chance de tomar las riendas del equipo en este Federal "A" que lo tiene contra las cuerdas. Ricardo Horacio Dillon habló con DIARIO DE CUYO a pocos minutos de haber plasmado su firma en el contrato que lo vinculará con la institución hasta junio del 2023. Dice que el primer objetivo es salvar la categoría para después sí, armarse para ir por el ascenso. "Nadie te puede prohibir soñar", expresa.

Será su quinto ciclo con la institución que lo vio nacer como entrenador y con la que logró dos ascensos: al Argentino "A" en el 2004 y al Federal "A" en el 2016. El "Flaco" ya estuvo cerca de sentarse en el banco hace poco más de un mes, cuando tras la salida de Marcelo Fuentes apareció como plan "A" pero que después la elección se inclinó para el lado de Luis Islas. Este jueves volvió a sentarse con la dirigencia de Desamparados y si bien admite que ya venía viendo videos e interiorizándose lo convirtió en el flamante entrenador de Sportivo: "No hubo mucho que hablar porque ya lo habíamos hablado la otra vez pero ahora nos pusimos de acuerdo. En estos momentos el club estaba necesitado y uno tiene que jugársela y estar al pie del cañón", expresó Dillon quien llegará junto a su ayudante de campo Ariel "Oso" Aguero. El resto de su equipo de trabajo será quienes ya vienen trabajando con el plantel y que son empleados del club: Juan José Corzo será su segundo ayudante de campo, Fabián "Tato" González entrenador de arqueros y Darío Gómez, preparador físico. "Es fundamental que ellos estén porque ya vienen trabajando con el plantel y en estos momentos hay que sacarlo adelante entre todos", admitió.

"Sportivo siempre me ha dado chances de dirigir, la capacidad siempre está. Hoy lo principal es salvar la categoría, hay que ir con pasos cortos. El domingo tenemos que hacer un buen partido y que los jugadores vuelvan a crecer en sí mismos"

Este domingo ese primer paso será ante Liniers de Bahía Blanca en el Estadio del Bicentenario. Un equipo recién ascendido que se va asentando en el torneo y que llega de hilvanar tres victorias consecutivas. "Es fundamental ganar para levantar sobre todo en lo anímico. Es un torneo muy parejo donde ningún equipo ha sido más que Desamparados", manifestó. Sobre su proyecto, el DT expresó: "Pensamos en un proyecto a largo plazo de salvar la categoría y poder armar un equipo para poder ascender, obviamente que si se diera este año mucho mejor no es fácil pero nadie te prohíbe soñar. Hoy la realidad es que estamos abajo y tenemos que salir de ahí", manifestó.

Dillon encarará su quinto ciclo en el club del barrio Patricias Sanjuaninas: llegó en el 2003, ascendió al Argentino A en 2004 y se fue al término de esa primera temporada en la tercera categoría tras perder la final por el ascenso a la B Nacional ante Ben Hur de Rafaela. Los caminos lo trajeron unos años después y en esa ocasión en el 2007 llegó a Cuartos de final cayendo ante Douglas Haig de Pergamino. Su tercer ciclo se dio cuando las papas quemaban en la B Nacional 2011-2012 pero emigró antes que culmine el certamen. El cuarto ciclo fue en la temporada fue en el 2015 en esas sufridas campañas en el Federal B, le costó pero armó un plantel a su gusto y un año después consiguió el ascenso al Federal "A" en el 2016. "Experiencia tengo con cuatro ascensos que logré en mi trayectoria. Siempre soy agradecido que me den la chance de dirigir. Después de tres años dirigiendo en el exterior y habiendo conseguidos ascensos afuera, es bueno que se valore la capacidad. Hoy levanto la bandera de los técnicos locales, no tenemos nada que envidiarle a nadie. Me pone contento el gran presente del Purruco (Raúl Antuña) en San Martín, ahí tenemos un claro ejemplo que nosotros podemos estar a la altura", manifestó.

"Pensamos en un proyecto a largo plazo de salvar la categoría y poder armar un equipo para poder ascender, obviamente que si se diera este año mucho mejor no es fácil pero nadie te prohíbe soñar. Hoy la realidad es que estamos abajo y tenemos que salir de ahí"

El entrenador que asumirá este viernes a las 9.30 de la mañana en cancha de Trinidad, dijo que se abrirá el abanico para todos, sin distinción de ser sanjuanino o no. "Acá no vamos a dividir si es de afuera o de San Juan, si es chico o es grande, todos los jugadores son potables y todos tienen chances de jugar. Hay que ganarse la camiseta en el día a día", expresó. Tras el anuncio de Dillon como DT, las redes sociales del Víbora se mostraron -en su mayoría- a favor de la elección del "Cogote". Ante la consulta sobre si el favoritismo del hincha le mete presión, el DT manifestó: "Eso me da alegría, tranquilidad no. Ser reconocido por el hincha me pone contento, aunque se que hay gente que no me quiere por mi pasado hace muchos años en San Martín y lo entiendo. Yo cuando fui jugador dejé todo lo que tenía para el club que me tocaba y como entrenador también", comentó.

Su personalidad más de una vez le jugó en contra y sobre eso Dillon expresa: "La esencia no se pierde, creo que lo que se empieza a cambiar son los momentos. Hoy estoy más tranquilo y más grande. Esta tranquilidad adquiró estando solo afuera", expresó el DT que este viernes pondrá primera en Puyuta con el único fin de terminar celebrando en noviembre.