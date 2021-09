"Es un sueño cumplido. La frutillita del postre que me faltaba en mi carrera". Con ese textual graficó sus vivencias la extenista y actual entrenadora Natacha Marcucci que forma parte de un Campus de formación de tenistas en la "I Tennis Fundation", una organización sin fines de lucro creada sólo con fines humanitarios que aspira a la formación de tenistas europeos.



La sanjuanina quedó elegida a nivel mundial como una de los cinco couchs que formaron parte de ese Campus en Italia, precisamente en la coqueta Isla de Cerdeña. Marcucci fue la única profesional argentina que integró el equipo de couchs. Andrea Fierro, Nicola Oventile y Gaia Schirru fueron los otros entrenadores pero además integraron el equipo Giovanni Amarelli, Cristian Cianci y quien encabezó ese equipo técnico fue ni más ni menos que Emilio Sánchez, ex Nº1 del mundo. "Es un tremendo equipos de profesionales con los cuales trabajamos codo a codo y tuvimos la dicha de entrenar a esas jóvenes promesas que en un futuro no muy lejano, darán que hablar. Como experiencia laboral fue lo máximo, traté de sacarle el mayor provecho que pude de esos enormes profesionales del tenis", valoró la sanjuanina.

Elegida. Natacha Marcucchi fue la única entrenadora argentina en el staff de

couchs que contrató la fundación italiana para el Campus de formación.

El proyecto de la Fundación italiana es similar al que siempre soñó Natacha en suelo sanjuanino. Marcucci, siempre activa con su escuelita de tenis y llena de proyectos, sueña con traer esa idea a San Juan y darle la chance a los chicos que no cuentan con posibilidades económicas de practicar un deporte como el tenis. Es que la "I Tennis Fundación" tiene como objetivo proporcionar a los niños de familias menos favorecidas una formación deportiva y escolar a la altura de sus compañeros más afortunados. Se fundó en 2018 por iniciativa del abogado de Turín Simone Bongiovanni y cuenta con el apoyo de una junta de profesionales unidos por la pasión del tenis y por los niños talentosos. Antonio Morone (vicepresidente) y Giovanni Annicchino (secretario) son quienes encabezan esta fundación que tiene en la meritocracia y la solidaridad, los valores primordiales en que se basan las iniciativas.



"Ellos cuentan con el apoyo de muchos empresarios que aportan para colaborar con la formación de chicos humildes, en cierta manera apadrinan la formación de los chicos que tienen talento pero que no cuentan con los fondos para solventar esa carrera. En San Juan mi intención es hacerla algún día, darle la chance a todos", manifestó ilusionada la ex tenista sanjuanina. En total fueron 20 chicos quienes estuvieron en ese Campus en Italia, los más talentosos de mejores de Sub-14. "El objetivo era entrenar a estos chicos para jugar un Master en Torino que terminó recientemente y en el que los chicos tuvieron resultados mejores de lo esperado siendo finalistas. Los sponsors le darán una beca por cuatro años para poder entrar al tenis grande", expresó la couch que volverá próximamente al Viejo Continente. Durante el Campus, las jóvenes promesas del tenis italiano junto al staff de entrenadores se alojaron en el "Forte Village Resort", uno de los hoteles resort más importante de Europa donde se realizan muchos torneos internacionales y es un centro muy importante de tenis.



"Para los chicos estar a ese nivel de entrenamiento fue una experiencia única, y los resultados hablan por sí solos. La intención de la Fundación no sólo es trabajar en Italia sino extenderse por el resto de Europa. Laboralmente es la frutillita que me faltaba. Ahora terminamos este objetivo y veremos que sigue en esos cuatro años", expresó Natacha.