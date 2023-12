El delantero Gabriel Hauche anunció ayer que no continuará como futbolista de Racing Club, tras no haber llegado a un acuerdo con la dirigencia "albiceleste" sobre la renovación de su vínculo contractual, que finaliza el 31 diciembre. "Decirle adiós a los lugares donde fuimos felices no es sencillo, pero a veces resulta necesario: hoy siento que es momento de cerrar esta etapa en Racing y de buscar nuevos horizontes para mi carrera futbolística", dijo en su cuenta de Instagram.

"La vida me dio el enorme privilegio de defender esta camiseta y, con virtudes y defectos, siempre me entregué al máximo. En cada entrenamiento y en cada partido me entregué por completo para estar a la altura de lo que exige un club como el nuestro. Tuve el honor de ser parte de planteles campeones y esas emociones y esos instantes inolvidables me van a acompañar hasta el último día", continuó. "Mi decisión es absolutamente personal y no responde a ningún malestar con la institución", aclaró.

"Al contrario, estoy profundamente agradecido a quienes me abrieron las puertas enero de 2022 para que pudiera pisar nuevamente el Cilindro. Nada de esto hubiese sido posible sin el apoyo de mis compañeros, de los cuerpos técnicos, de los cuerpos médicos y de los trabajadores del club", finalizó.