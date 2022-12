Toda una novedad. El denominado "Fútbol de Verano" que lo juegan los equipos de la Primera División de AFA y que desde hace un par de años se instaló en San Juan, ahora tendrá un torneo en paralelo de la "misma temperatura" claro que con un tinte casero. Ocurre que, en coincidencia con las fechas de disputa del triangular grande, se cumplirá un certamen local en el que tomarán parte los campeones de cada departamento de San Juan, más tres invitados especiales: Atlético San Martín, Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause.

La competencia, que tiene el apoyo de la Policía de San Juan, contará con la participación de los equipos campeones de las ligas departamentales y jugarán como invitados Sportivo Desamparados y San Martín.

Está en tratativas que el ganador del torneo pueda jugar un partido con la reserva de Boca o Independiente

Los partidos de la fase de clasificatoria -han sido confeccionadas dos zonas- se llevarán a cabo el 4 de enero en distintos escenarios departamentales y el sistema es por eliminación directa. El valor de la entrada será de 500 pesos (se dividirá en 50% para cada club) día anterior se informará todo en una conferencia de prensa en el "Cantoni". Los cuartos de final se disputarán el 7 de enero, mientras que tres días después se jugarán las semifinales. La final será el domingo 15 de enero en el estadio "Del Bicentenario", es decir un día después del último choque del triangular entre Boca y Everton de Chile.

La fase de clasificación estará dividida en dos zonas:

Zona A: Árbol Verde (Jáchal) vs. San Martín (Rodeo) (Sede de juego: Cancha de San Lorenzo de Iglesia); Def. de Mata (Calingasta) vs. Consorcio u Horizonte (Sede: Calingasta); Villa Ibañez (Ullum) vs. San Miguel (Albardón) (Sede: Polideportivo de Albardón); Astica (Valle Fértil) vs. Sp. Desamparados (Sede: Valle Fértil).

Zona B: Peñaflor (San Martín) vs. San Lorenzo (Ullum) (Sede: Peñaflor); Boca (Sarmiento) vs. Def. de Malvinas (Rawson) (Sede: Atenas); Villa Don Arturo (Sta. Lucía) vs. Atl. San Martín (Sede: Del Carril); Nobleza (25 de Mayo) vs. Atl. Unión (Sede: Tupelí).

Las entradas para el Triangular

Se dieron a conocer los valores de las entradas -y dónde podrán ser adquiridas- para el Torneo de Verano entre Boca, Independiente y Everton de Chile, que se jugará en el estadio "Del Bicentenario". El valor de las entradas es: Populares: $1.000; Plateas este: $1.500; Plateas oeste alta: $2.000; Plateas oeste baja sur y norte: $2.500; Plateas central: $3.000. Los tickets podrán adquirirse por autoentrada y en forma presencial. La venta online comenzará hoy, a las 14. Mientras que la venta presencial será de 10 a 20 del 6 al 14/01. También se podrán adquirir estacionamiento por $500. No se venderán entradas en boleterías del estadio "Del Bicentenario", sino que el retiro de entradas y la compra de manera presencial tendrá tres puntos: Estadio "Cantoni": Para los hinchas de Boca, ya sea el retiro de los tickets comprados de forma online o presencial. Hugo Espectáculo: Los fanáticos de Independiente podrán retirar sus tickets adquiridos por autoentrada o comprarlos en forma presencial. Espacio San Juan: Para los hinchas de Everton, para retirar sus entradas o comprarlas presencialmente.