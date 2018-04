La serie de Copa Davis entre la Argentina y Chile presentó un escenario poco habitual, la provincia de San Juan, y el duelo de hinchadas comenzó muy temprano, a medida que el público se acercaba al estadio Aldo Cantoni y los ‘albicelestes‘, en amplia mayoría, cargaron a los transandinos por su ausencia en el próximo Mundial de Rusia.

‘Hay que saltar, hay que saltar, el que no salta no va al Mundial‘, fue el hit preferido de los argentinos en Cantoni, lo que generaba el silencio de los chilenos, quienes mirarán la Copa del Mundo de Rusia por televisión debido a que el seleccionado de fútbol no pasó las Eliminatorias Sudamericanas.Los fanáticos locales colgaron banderas de Dean Funes, Bariloche, Roque Pérez, Jesús María, Chos Malal, Salta y una enorme que rezaba.

‘La hinchada argentina de Copa Davis, yo te sigo a todas partes‘, que flameó durante todo el inolvidable 2016, en las victorias en Gdansk, Pesaro, Glasgow y la gesta de Zagreb en la que se conquistó el título.No faltaron las camisetas de los clubes, del local San Martín, de Boca, Estudiantes de La Plata e Independiente, aunque por lo general casi todos lucieron la celeste y blanca de Argentina.

Por su parte, los chilenos, unos 700 en el estadio con capacidad para 5.000 espectadores, entonaron el clásico ‘Chi, Chi, Chi, le, le, le, vamos Chile‘ y otro también añejo como el ‘Vamos los chilenos, que esta tarde tenemos que ganar‘.El estadio sanjuanino, imponente, fue lo que más impactó a los hinchas que llegaron de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Neuquén y San Luis.Es que la gobernación de San Juan remodeló por completo el escenario construido en 1967, con detalles lujosos como pantallas LED dentro y fuera del recinto, aire acondicionado, butacas y buffets a estrenar, y baños y vestuarios totalmente nuevos.

Además, se selló el techo para evitar goteos durante las lluvias y los accesos, muy amplios, facilitaron el ingreso de los hinchas argentinos y chilenos, mezclados y sin protagonizar ningún incidente.Los hinchas matizaron la espera para el inicio de la serie con la música de la Camerata San Juan, que ubicada en un codo entonó no menos de una decena de temas, en la previa de la eliminatoria copera.