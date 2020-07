------ Epigrafe Inicio ------

Estupenda. La temporada que atraviesa el Papu Gómez en el Atalanta, con el que jugará los cuartos de final de la Champions.

Alejandro Gómez, uno de los argentinos del momento en la Serie A, confesó que recibió un llamado en 2019 para dejar Atalanta y jugar en Boca, que en ese momento era dirigido por Gustavo Alfaro, quien ya lo había tenido en Arsenal, donde conquistaron juntos la Copa Sudamericana 2007.

"Esto no lo sabe nadie, el año pasado me habló Aníbal Matellán (por entonces integrante de la secretaría técnica junto a Nicolás Burdisso) para llevarme a Boca. El equipo (Atalanta) estaba peleando por entrar en Champions. Hace ya cuatro o cinco años que el Atalanta está peleando en los primeros lugares", contó el Papu. Y agregó: "Yo tengo una muy buena relación con Aníbal (también ex compañero suyo cuando estaba en Arsenal) y me llamaron para ver si me interesaba. Mi respuesta fue que estaba cómodo acá, que no era momento para volver a Argentina". El tiempo le dio la razón al jugador por el gran momento de su equipo.

Alexis Mac Allister se fue de Boca a inicio de este año, en medio de mucha polémica con la nueva dirigencia. Ayer, al finalizar su primera campaña en el Brighton and Hove posteó un mensaje polémico: "A los que me desearon el mal, no les deseo lo mismo pero van a tener que esperar para verme descender".