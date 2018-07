El legendario portero italiano Gianluigi Buffon se convirtió en nuevo jugador del París Saint Germain. El guardameta de 40 años, quien se despidió de la Juventus tras un ciclo de 17 años, seguirá su carrera en el club francés, donde compartirá equipo con Neymar, Kylian Mbappé y otras grandes figuras.

Buffon arriba al equipo francés como jugador libre y, según comunicó su nuevo club, firmará un contrato por una temporada con opción de agregar una más.

"Es con una gran sensación de felicidad que me uno al Paris Saint Germain. Por primera vez en mi carrera, me fui de mi país y sólo un ambicioso proyecto que me podría traer a tomar tal decisión. Doy las gracias al club por la confianza. Voy a poner toda mi energía, toda mi experiencia y toda mi sed de victoria para ayudar a mi nuevo equipo a llegar a los objetivos muy amplios que se ha fijado", comentó Buffon tras firmar el contrato.

Su exitosa carrera ha estado coronada por logros como el Mundial obtenido con Italia en 2006 y nueve Ligas italianas, entre otros trofeos. Sin embargo, nunca pudo ganar la Champions League (fue tres veces finalista) e intentará hacerlo en el PSG, un equipo que tiene entre ceja y ceja a la competición más prestigiosa de clubes en Europa.

"Todos sentimos un gran orgullo al dar la bienvenida a Buffon a la familia del PSG. La inmensidad de su carrera, así como su personalidad ambiciosa, lo convierten en uno de los jugadores más admirados y respetados del fútbol mundial. A los 40 años, su pasión por el fútbol está intacta y Gianluigi encontró el escenario perfecto en nuestro proyecto para establecer metas extremadamente altas durante la transmisión de su experiencia, no sólo a otros porteros del club, sino también a todos nuestros jugadores", explicó Nasser Al-Khelaïfi, presidente de las institución de París.