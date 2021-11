Con una jornada de camaradería y competencias en todas las disciplinas que se enseñan en sus instalaciones, con todas sus categorías incluidas, desde los más pequeños hasta los adultos, festejó el domingo sus 45 años de vida la Escuela de Artes Marciales Taiwan.

El dojo de la entidad dirigida por su fundador, Carlos Ruíz Morales, convocó a deportistas de una decena de entidades amigas que acudieron al festejo. Aparte de los alumnos de la escuela organizadora, participaron: Taiwan filial Zonda; Instituto Argentino Chaiu Do Kwan Jáchal; Escuela Yebi Kumgang Do - Taekwondo WTF; Escuela de Kung Fu Jorge Cardoso; Escuela de Kung Fu Kuen e Yon; Escuela Chaiu do Kwan San Juan; Escuela de Kung Fu Pedro E. Gómez y Asociación de Karate Kyodai Tachi.

Entre los mayores se dieron los siguientes resultados. Formas mano vacía (cintos negros, unificada damas y caballeros): 1- Valentín Lescano (Kuen e Yon), 2- Mauricio Font (Taiwan), 3- Soledad Guardia (K.Kyodai Tachi).

Entre los caballeros mayores-Kuy A: 1- Nicolás Díaz (Taiwan), 2- Lucas Gómez (Esc. P.E. Gómez), 3- Hugo Fernández (Yebi Kumgang do).

Combate al punto, caballeros mayores-cintos blancos: 1- Germán Gil (Taiwan), 2- Sergio Sottile (Taiwan), 3- Martín Mercado (E.P.E.Gómez). Combate al punto, caballeros juveniles-Kuy A: 1- Joaquín Dingevan (Chaiu Do Kwan), 2- Enzo Montoya (E.Jorge Cardozo), 3- Mauro Fernández (Taiwan).

En Mano vacía damas, ganaron en distintas categorías infantiles: Antonella Tejada (Kuen e Yon), Naiara Ocampo (Kuen e Yon), Wanda Marcuzzi (Taiwan), Ariana Arevalo (Taiwan Zonda), Marcela Carmona (Taiwan). Entre las juveniles se impuso Paula Sánchez.