Desde que se conoció que el Estadio del Bicentenario sería uno de los escenarios para recibir encuentros de la Copa de la Liga Profesional, en San Juan se pusieron manos a la obra para dejar

el piso en las mejores condiciones. A pesar de ello, el estado del campo del juego no terminó de

convencer a los planteles de Racing y Boca quienes apuntaron a eso por la pobre imagen futbolística

que dieron en los 90 minutos de la primera semifinal del lunes. Con la resiembra de césped de

invierno que se realizó en abril, los cuatro cancheros que se encargan del mismo trabajaron a

destajo para que el césped del coloso pocitano cumpliera con las exigencias. Incluso contrataron

a cuatro empleados de una empresa mendocina para que les brindara su apoyo.

El césped del Bicentenario tendrá otra prueba el próximo viernes con la disputa de la gran final.

Aún así, los jugadores argumentaron apenas finalizada la semi que clasificó a Racing a la final, que la cancha estaba seca y el césped alto. “La cancha estaba muy seca y muy lenta y eso nos complicaba: lo mejor hubiera sido para ambos que la regaran más. Que no suene a reproche pero intentamos hacer un buen partido y no se pudo”, explicó Agustín Rossi, arquero de Boca. Las declaraciones del arquero xeneize coincidieron con las de Enzo Copetti, delantero de Racing en el análisis del encuentro: “Fue un partido muy trabado y cuando quisimos tener la pelota ellos nos complicaban y se luchaba. Aunque esté linda, la pelota rodaba despacio y no ayudaba para el juego”, expresó el atacante. Incluso en las transmisiones televisivas también se habló del estado del campo. Las declaraciones llamaron la atención, pues la postergación dispuesta por el confinamiento le dieron más tiempo al grupo de trabajo para afinar los detalles puntuales. En las ocasiones que vino la Selección argentina con Lionel Messi, el estado del campo siempre se llevó elogios. Igual, apenas terminada la primera semifinal, 7 empleados y dos en tractores, ingresaron a la cancha para realizar un corte de césped y arreglar puntualmente sectores que se pudieron haber resentido tras el primer choque. De ahora en más, los trabajos

continuarán de cara a la gran final del día viernes.

Muchos cambios para lucirse



Las tareas en la previa de la semifinal en el Bicentenario abarcaron todos los sectores. Se hicieron trabajos de pintura y detalles en todo el estadio, apuntando a lucirlo como en las mejores épocas desde que fue inaugurado en 2011. Teniendo en cuenta que no hubo público, se hizo hincapié en dejar en las mejores condiciones el sector de sanitarios de cabinas, plateas y palcos.

Incluso en la zona de pupitres donde tuvo su lugar la prensa gráfica y algunos medios radiales, se arreglaron los pupitres y se agregaron acrílicos para mayor comodidad de los periodistas.

Siempre teniendo en cuenta también los tiempos modernos de la pandemia mundial por el covid-19.

Mientras que en las cabeceras Norte y Sur se anexaron cuatro torres de luminarias para mejorar aún más la iluminación del estadio.

A su vez, se sumó cartelería en los exteriores que le agregaron un colorido extra al coloso estadio pocitano.