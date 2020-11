Cuándo alguien se pregunta, ¿por qué el fútbol argentino da la impresión de navegar en la desidia dirigencial? se le podría poner de ejemplo lo que está ocurriendo con la sucesión en la Liga Sanjuanina de Fútbol. Las idas y vueltas constantes, con el aporte gubernamental del caso, generan más que claridad una oscuridad que muestra que en el mundo de la redonda lo político y deportivo van de la mano. En su peor esencia, claro...

A saber: el dato duro es que la Asamblea donde se ungirá la nueva Comisión Directiva que encabezará Oscar Cuevas por el próximo mandato de dos años en la LSF se hará en la Liga el 15 de diciembre. Pero tiene un matiz muy "peculiar": el Pato, como se lo conoce al actual presidente de Peñarol, y sus compañeros de gestión asumirán el mando recién el 31 de enero del 2021. Sí, el día que la Liga cumplirá los 100 años de vida. Exacto: el cambalache del siglo.

Pero, ¿por qué Platero no estará hasta marzo como se había consensuado hace menos de un mes? Porque le bajaron el pulgar desde las más altas esferas gubernamentales y desde la calle Viamonte. Ni más ni menos. Con un trabajo sigiloso y preciso de alguien que está muy cercano a Claudio "Chiqui" Tapia, quien incluso se comenta recibió la siguiente recomendación-advertencia: "Si Platero está la frente de la Liga en los 100 años de la Liga, se queda un periodo más". Eso sonó a actuar y en consecuencia se movieron todos los hilos para que el hombre fuerte del fútbol argentino hiciera su parte con los fluidos contactos que posee con la dirigencia gubernamental más alta de su San Juan natal. Esto se tradujo, en decirle a Platero que su tiempo en la Liga, esta vez sí, tenía fecha de vencimiento, pero con el plus increíble de hacer que la actual Comisión haga la transición durante 45 días.

La explicación de porqué ahora sí se puede hacer la Asamblea, cuando hace menos de un mes se dijo que no: todo se basa en el dato que la Asamblea no será multitudinaria (¿antes no lo era también?) y por eso estará permitida pese a la pandemia actual por el coronavirus. Esa fue la letra fría de la explicación de una salida que tuvo demasiadas idas y vueltas, acaso innecesarias.

De hecho, Platero planteó irse en le momento de la comunicación de este cambio drástico, algo que luego se descartó e incluso hubieron charlas como para que "no pase lo mismo que con la salida de Derito".

El antecesor del actual presidente no estuvo presente en la asunción de Platero hace cuatro años y medio, y eso es algo que se busca evitar. Como para que la foto salga algo prolija justamente ante tanta desprolijidad.

Ahora a Cuevas se le abre un mar de negociaciones, sabiendo claramente que los clubes locales no lo tienen como su preferido, sino más bien acatan lo decidió "más arriba".

La Liga Sanjuanina de Fútbol recién tendrá actividad oficial en los clubes el próximo año.

El lunes se oficializará que Gerardo Iturrieta será su tesorero y Gustavo Gómez su secretario. El Pato se enfrenta a armar las tres vicepresidencias. Y ahí viene una disputa entre los dirigentes de instituciones locales sin roce nacional y los "otros", con San Martín y Desamparados marcando su poderío y queriendo acomodarse en "la mesa chica" de la futura Liga. Saben éstos directivos que es un momento de inestabilidad y entonces es cuando hay que dar el zarpazo ansiado.

Del otro lado se paran los clubes que viven por y para lo doméstico, que tratarán de sumar voluntades para que la Asamblea elija a sus postulantes. Dirigentes de Alianza, Trinidad, Aberastain, Atenas y Huarpes buscarán tomar esos puestos tan preciados y de gran poderío.

Ahora sí parece que la historia está por llegar a su final. Con una vez más lo político mezclado con lo deportivo. Al fin y al cabo es una muestra más de la endeblez de infraestructura que poseen los clubes que deben esperar el "guiño" del gobierno de turno para subsidios. Sino, basta con ver qué parte del presupuesto ocupan estos ingresos año tras año. Entonces, es lógico que cuando hay que cambiar autoridades, las decisiones clave no sean de los protagonistas habituales. Son las reglas de juego.