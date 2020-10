Mientras continúa con la puesta a punto bajo las órdenes de Cristian Bove, Sportivo Desamparados continúa sumando refuerzos y este martes incorporó a un veterano arquero que cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol de ascenso nacional.

Se trata de Carlos De Giorgis, de 36 años, que llega desde Gimnasia de Jujuy. El arquero debutó en el 2003 en Racing de Córdoba y luego vistió las camisetas del Lobo jujeño (3 ciclos), Belgrano, Rafaela (dos periodos), Ferro y Central Norte.

De esta manera, ya son 10 los refuerzos del Puyutano:

Arqueros: Carlos De Giorgis y Alejandro Dianda, ex Chaco For Ever y con paso anterior por Sportivo.



Defensores: Lucas Ceballos, viene de Mitre SdE, con pasos por Godoy Cruz, Colón y Patronato; Darío Ramella, ex Peñarol, y Lucas Márquez, con rodaje en Patronato y Almirante Brown.



Mediocampistas: Roberto Martin, Enzo Díaz y Federico Paz, todos de Peñarol.



Delantero: Santiago Ceballos (surgido en el club) y Juan Miguel Reynoso, ex jugador de Estudiantes Río IV.