Fue un partido de Mundial. Intenso. Emocionante siempre. Con polémicas. Caliente en varios pasajes. Y que, de paso, recién se definió en los penales. La Selección Argentina Senior se consagró campeón del Sudamericano pero sufrió a más no poder para vencer a su par de Chile. En el tiempo regular terminaron 3-3 y en los penales la Albiceleste embocó uno más que Chile (4-3) para quedarse con un triunfo que lo vivieron las casi 7.000 personas que colmaron el mítico estadio "Aldo Cantoni".

Y el desahogo local recién se dio con el último penal. Ese que atajó Mauro Puzzella -que tuvo una noche espectacular- porque antes todo se había convertido en un calvario para el equipo del "Negro" Páez. Inclusive, cuando lo estaba ganando 3-1 a falta de 3" para el final. Pero los trasandinos, que hicieron pesar la experiencia de sus figuras, la lucharon hasta el último suspiro y lo empataron para forzar alargue (que terminó sin goles) y después los penales.

El tercero. Agustín Lázaro grita con todo su gol. Parecía un partido definido pero Chile reaccionó y lo empató. El desahogo argentino llegó en los penales.

Anoche, de entradita nomás Chile se mostró preciso y atento en la marca. La Argentina mostró mayor movilidad pero fracasó en el tiro final. Por eso el bueno de Márquez (el mejor de Chile junto a su compañero Nicolás Fernández) abrió el tablero, lo que silenció al "Cantoni". El local lo empardó cuando entró el "Pichu" Balmaceda y nadie lo pudo parar hasta su gol.

En el complemento Argentina recuperó su efectividad y se puso 3-1 arriba con goles de Bielsa y Lázaro. Y después se dieron las desconcentraciones y el empate chileno.

Partidazo. Merecido triunfo argentino por su ímpetu. Digna derrota chilena que hizo pesar su experiencia.

Voces dispares

Mauro Puzzella, el arquero argentino héroe de la final, dijo con plena felicidad: "Esto se vive así. A mil. Con todo, porque son partidos complicados que da gusto ganarlos. ¿El último penal? Hice todo para que se ponga nervioso (Nico Fernández) y lo logré. Son mañas..."

El "Negro" Páez, el técnico argentino, aclaró por su parte: "Cometimos errores y casi la pagamos caro. Pero creo que el ganar la final fue un premio para el esfuerzo de todo el grupo".

Por último, Nicolás Fernández, el capitán chileno, contó: "Fue siempre parejo y leal, de eso estoy conforme. Lo que me molestó fueron los penales. No fueron vistos con la misma vara. No hacía falta. Argentina tiene un gran equipo".