El año pasado, cuando ingresó al vivac en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello, lo primero que hizo al bajar de la moto Alberto Ontiveros fue besar tanto el rostro como la panza de su novia Pamela, donde ya habitaba el primogénito Santiago.



El Puchi destacó ese momento como uno de los más importantes en toda la carrera, simplemente porque era el reencuentro con sus seres queridos.



Por esa misma experiencia van a ir hoy tanto Ontiveros como el debutante Gastón Pastén, quienes sentirán algo más que especial cuando reciban los saludos en cualquiera de las zonas de espectadores en San Juan, durante el enlace y en el vivac, tanto en la puerta del autódromo, como ya en su interior.

Walter, el padre de Pastén, reconoció sentirse “tremendamente emocionado. Ya sufrí a más no poder.



El martes parecía que ya estaban atrás los problemas con la camioneta y cerca del final, no apareció más y otra vez el sufrimiento”.



Walter recordó que Gastón le consultó cuando apareció la oportunidad de participar.



“Lo vi muy entusiasmado y me gustó la idea desde el principio. Gracias al gobernador Uñac y al intendente Aballay pudo completar el presupuesto y ahora ya está muy cerca de conseguir la meta”.



Otro que aguarda este día es Juan Pablo Batista, amigo de Pastén y navegante el año pasado en el rally argentino y en el Desafío Ruta 40.



“Ojalá que puedan solucionar el problema a tiempo con la camioneta, que tantos dolores de cabeza ha dado en la carrera. Gastón demostró que si no hay problemas se mete tranquilamente entre los primeros treinta, pero eso ocurrió muy poco.



Tiene que completar el recorrido, se lo merece por todo el sacrificio que tuvo que hacer”, afirmó el navegante.



Quien está muy atento a la actuación de Ontiveros es Fredy Vargas, dirigente de la Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate (ASER), quien considera ya al Puchi “una leyenda por todo lo que hizo hasta ahora.



A través del teléfono voy viendo lo que sucede en cada etapa. Si bien sube y baja en el clasificador, mostró lo aplomado que encara estos desafíos. Mañana (por hoy) voy a darle otro abrazo“.

AMISTADES

FREDY VARGAS - Amigo Alberto Ontiveros



“El plan es ir hasta Talacasto y ahí entrar a ver los competidores en carrera. Por la tarde podré acercarme hasta el autódromo y allí lo saludaré al Puchi, que es más que un referente del enduro, ya es una leyenda por todo lo que logró”.



JUAN PABLO BATISTA - Amigo Gastón Pastén



“La idea inicial es ponernos de acuerdo un grupo muy numeroso e ir hasta Mogna para ver a los competidores, especialmente a Gastón. Y luego, poder acercarnos hasta Zonda para verlo un par de minutos en el vivac y darle un abrazo”.



WALTER PASTÉN - Padre Gastón Pastén



“Primero me voy a acercar a El Salado para ver la carrera y especialmente a Gastón. Luego coordinaremos los horarios para que podamos ir con mi señora hasta el autódromo y ahí charlar un momento, si el cansancio lo permite”.