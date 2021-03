Boca sufrió para ganarle a Claypole en la Copa Argentina y en la última jugada, el Tambero pudo convertir el 2-2 para ir a los penales, pero Pedro Muné no logró definir y la victoria quedó del lado del Xeneize, quien avanzó a la siguiente ronda del torneo.

Todo comenzó con el saque del arquero. La pelota cayó cerca del área, donde aguardaba Juan Cruz Iglesias, que se metió hasta el área chica para asistir a Muné. El futbolista había ingresado a los 40 minutos del segundo tiempo por Fernando Pasquale, pero no estuvo acertado en la definición y la pelota se perdió por al lado del palo del arquero.

Después del encuentro, Muné dialogó con TyC Sports y contó un detalle muy curioso del momento: qué se dijeron con Emmanuel Mas, quien terminó despejando la pelota.

"Tuve la última jugada y si íbamos a penales o empatábamos iba a ser más histórico todavía, así que no me puedo sacar la jugada de la cabeza. Desbordó muy rápido y cuando voy a empujarla Mas sacó la pierna no sé de dónde y la terminó sacando él, no la empujé yo. Cuando estaba tirado en el piso con Emmanuel, le digo 'me sacaste el gol de mi vida' y me dice 'no me queda otra, flaco'", relató.

Acerca de la actuación de su equipo, destacó: "No nos podemos reprochar nada, nos vamos muy tranquilos porque dejamos una buena impresión". Y, tras confesar su fanatismo por Rosario Central, reveló: "Me quedé con las ganas de saludarlo a Miguel (Russo), es amado en Central".