La situación de Lionel Messi en el Barcelona podría experimentar un cambio radical en las próximas horas. Si hace unos días el futbolista pedía dejar el club azulgrana amparándose en la cláusula liberatoria que había en su contrato, en este momento se plantea seriamente dar marcha atrás y seguir un año más en el Camp Nou. El motivo es la postura inflexible del Barcelona para vender al jugador. Así se lo transmitió Josep María Bartomeu al padre del futbolista en la reunión que mantuvieron en las instalaciones del club. El presidente no da su brazo a torcer y la única elección que dejaba al jugador era ir a los tribunales para rescindir su contrato. Esta vía ni le gustaba a Leo ni a los clubes pretendientes. Este fue el tema que se trató en la reunión que mantuvo Jorge Messi con su hijo al mediodía de ayer. Con anterioridad, el padre del futbolista fue al domicilio de Leo justo antes de comer. Si realmente Leo está recapacitando su decisión y se plantea seguir en el Barcelona, podría volver en cualquier momento a los entrenamientos. Lleva ya casi una semana sin entrenarse porque el resto de sus compañeros pasaron los test PCR el domingo.

“TIENE LAS DE PERDER”

Toni Freixa, exdirectivo del Barcelona y uno de los precandidatos a las próximas elecciones a la presidencia, aseguró que pudo ver el contrato de Messi y que, tras eso supo que el tema "no podía ir demasiado lejos"."Pude acceder al contrato de Messi y al burofax que envió al club y vi que no tenía mucho recorrido. Lionel tiene las de perder". Freixa, de profesión abogado, quiso aclarar que no ve un mal asesoramiento por parte de los abogados de Messi: "Ahora Messi puede presentar una demanda y pedir el transfer provisional, pero ya sabe que un juez puede decretar luego que su club de destino pague su cláusula de rescisión de 700 millones o una penalización muy alta y ningún club va a correr ese riesgo", añadió.