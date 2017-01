Los pequeños se perdían entre la multitud, pero no importó. Esos 40 chicos de la Escuelita de ciclismo “Planeta Ramírez” se dieron el lujo de rodar aunque sea unos pocos metros pegados a las grandes figuras.



Todo eso se dio cuando el pelotón arribó al Camping El Pinar anoche, donde los 40 chicos esperaban preparados el momento de pedalear con sus ídolos en el ingreso al complejo.



Las edades de los chicos que asisten a la escuelita van desde los 3 años, como el caso de Martina Mortensen y Kendra Cañada, hasta los 12 o 13 años. Los más grandes pudieron seguirle el ritmo al pelotón donde incluso iba Uñac, no corrieron con la misma suerte las nenas que en sus bicis con rueditas, se quedaron atrás y pedalearon con mucho cuidado bajo la compañía de sus mamás.



La postal de los pequeños junto a los grandes sirvió para reflejar la forma en la que se vive el ciclismo en San Juan y ese hecho lo destacó el lituano Ramunas Navardauskas, una de las figuras del Bahrain Merida que minutos antes que comenzara el criterium y ante el interrogante de cómo vivía el ciclismo en la provincia, el ciclista con buen manejo del español, contó: “Me sorprendió ver tantos chicos tan pequeños que ya estén arriba de una bici. Eso en Europa prácticamente no pasa”, expresó sorprendido.