El portugués Cristiano Ronaldo quedó desafectado de la lista de convocados de su Selección luego de la denuncia realizada por una mujer estadounidense, quien afirma que el jugador la violó en el año 2009 y le hizo firmar un acuerdo a cambio de mantener oculta la situación y la suma de 375.000 dólares. La modelo estadounidense Kathiryn Mayorga aseguró que Ronaldo abusó sexualmente de ella en un hotel de la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, en el 2009.



El DT del seleccionado de Portugal, Fernando Manuel Costa Santos, no brindó detalles sobre las razones por las que no convocó a Ronaldo para los encuentros ante Polonia, el 11 de octubre por la Liga de las Naciones, y Escocia, el 14 en un amistoso internacional. Tampoco estará presente en los duelos de noviembre ante Italia y nuevamente Polonia.



Según indicaron las agencias de noticias internacionales, la decisión de Costas Santos se mantendría hasta que se resuelva la grave denuncia que existe sobre el quíntuple ganador el Balón de Oro. "No voy a dar pormenores. Simplemente, después de una conversación (con el entrenador Santos), entendimos que no sería posible convocar a Cristiano Ronaldo", manifestó Fernando Gomes, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. "En mi nombre y en nombre de la Federación Portuguesa de Fútbol expreso mi total solidaridad con Cristiano Ronaldo, en un momento en que su buen nombre y su reputación están puestos en entredicho", agregó Gomes.



La mujer denunció al jugador en una nota con el diario alemán Der Spiegel y dio detalles del presunto abuso. El futbolista de Juventus de Italia negó las fuertes acusaciones y afirmó que la mujer sólo quiere fama: "Niego firmemente las acusaciones en mi contra. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y en lo que creo. Son noticias falsas. Quieren promocionarse gracias a mi nombre", manifestó Cristiano.



En tanto, los abogados de CR7 confirmaron que demandarán al diario alemán por la publicación contra su defendido. Por su parte, los letrados de la modelo ya presentaron un escrito contra el jugador y aseguraron que tiene 20 días para responderlo.



"El movimiento MeToo (Yo También) y las mujeres que se han levantado y hecho públicas las agresiones sexuales que han padecido, le dieron a Kathryn mucho valor y le permitieron hacer su caso público", dijo Leslie Stovall, la abogada de Mayorga.

>>La Juve respalda, en Nike están preocupados

La Juventus salió ayer a respaldar a su estrella Cristiano Ronaldo y sostuvo que la acusación "no cambia la opinión" del club italiano sobre el delantero portugués. "Cristiano Ronaldo ha demostrado en los últimos meses su gran profesionalidad y dedicación, algo que es apreciado por todos en la Juventus", escribió la directiva del campeón de Italia en Twitter. "Los hechos denunciados que se remontan a al menos 10 años no cambian esta opinión, compartida por todos aquellos que han estado en contacto con este gran campeón", agrega el tuit. Ayer, el técnico de Portugal, Fernando Santos, aseguró que: "Conozco bien a Cristiano y no creo que haya cometido un delito de ese tipo".



En tanto, la marca deportiva Nike transmitió ayer que está "profundamente preocupada" por la acusación de violación contra el portugués Cristiano Ronaldo, justo después de que el futbolista haya quedado fuera de la lista de convocados de la selección portuguesa.