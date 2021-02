El futbolista sanjuanino Lucas Ceballos fue compañero de Santiago "Morro" García allá por el 2016 cuando ambos jugaban juntos en el club mendocino de Godoy Cruz.

Luego de la triste noticia del suicidio del futbolista uruguayo, Ceballos lo recordó como un distinto dentro de la cancha: "Nosotros jugamos juntos seis meses en Godoy Cruz, era una gran persona, adentro de la cancha un distinto total, un fuera de serie, y afuera del césped era un loco lindo, que siempre sumaba para el grupo y estaba atento a todos".

Ceballos también comentó que recién hoy se enteró que su ex compañero estaba bajo tratamiento psiquiátrico. "No entiendo la desición que tomó, seguramente el hecho de no poder ver a su familia durante tanto tiempo, sumado a la dificil situación que tenía en el club debe haber influido negativamente en él. Es una lástima haber perdido a un gran jugador y a una muy buena persona".

Lucas también recordó una anécdota que lo vincula con el Morro García en sus días de entrenamiento: "Cuando entrenabamos pelota parada me pedía que fuera a cabecear yo, que lo bancara porque decía que se le partía la cabeza", comentó Ceballos entre risas. Y agregó: "Al otro día era una fiera marcando y no le ganaba nadie en el área. Era un tipo muy sincero, tranquilo y simple, pero una vez que empezaba el partido se transformaba y salía a ganar siempre".