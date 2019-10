Presionado. Federico Paz, de muy buen partido en Peñarol, trata de ganar ante la marca de los volantes de Huracán. Peñarol regaló la primera parte y lo pagó con una derrota.



Dos caras, un equipo. Dos tiempos y una condena. Así se podría resumir el saldo final para la primera derrota como local en este Federal A para Sportivo Peñarol que así y todo mereció algo más que la caída ante el puntero de la Zona B, Huracán Las Heras de Mendoza que aprovechó lo que le regalaron en el primer tiempo y con eso, hizo la diferencia final. La condena Bohemia fue esa falsa producción en el primer tiempo donde jugó poco, se confundió mucho y terminó pagando con dos goles las únicas dos llegadas del Globito mendocino. Pero el honor de Peñarol quedó salvado en el complemento aunque no le alcanzó para salvar al menos un punto. Eso si, fue Peñarol. Profundo, ofensivo, intenso. Todo lo que no había hecho en la primera parte, que al final terminó siendo la razón de la caída por 2-1 en Chimbas.



En el primer tiempo, en ese fatídico parcial para Peñarol, todo le salió mal. Quiso presionar y no pudo. Se quedó sin tener la pelota, no pudo generar juego asociado y profundo, para terminar de facilitarle el libreto de Huracán que llegó a San Juan a no perderlo. Así, el primer parcial se hizo malo decididamente. Parecía que no pasaría nada pero a los 35’ Herrera armó un jugadón por el medio, abrió a la izquierda, la cruzaron y Burgoa solito metió el pelotazo lejos del alcance de Biasotti. Primera llegada, primer gol. efectividad total en los mendocinos que 120 segundos después metieron el gol de nocaut cuando el mismo Herrera sorprendió por el centro y dejó parado a Biasotti. Todo mal. En el complemento, Peñarol se vistió de Peñarol en serio. Adentro el Gato Pereira, a jugarse entero. Fue una ráfaga de 15 minutos de furia y fútbol. Pelota en el travesaño, atajadón de Cosentino, cabezazo de Costi arriba y tiro libre de Paz que no entró de milagro. Se venía el descuento y a los 12m. Alan Cantero -el mejor de Peñarol- puso el 1-2 tras un gran centro de Paz desde la izquierda. Se podía. Era el momento y Peñarol fue a buscarlo. Se empezó a quedar sin lucidez y Huracán buscó trabar todo para sacarle el ritmo.Y lo sintió el envión de Peñarol que ya no fue el mismo. Ni en la lucidez ni en la parte física. No alcanzó. Faltó tiempo, todo ese tiempo que se regaló en la primera etapa. Un regalo que Peñarol lamentará por mucho tiempo.

El futuro



Para Sportivo Peñarol, este jueves el proximo capítulo de la Zona B del Federal A es General Cerri, en Buenos Aires, donde visitará a Sansinena. Mientras que Sportivo Desamparados será local de Cipolletti de Río Negro en San Juan, a partir de las 21.30.