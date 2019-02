Decisión. Tapia habló del regreso de Lio al seleccionado.

Buenos Aires, TELAM



El presidente de la AFA, Claudio Tapia, afirmó que el regreso del astro Lionel Messi al Seleccionado argentino, de cara a los amistosos ante Venezuela y Marruecos en marzo, dependerá del entrenador Lionel Scaloni.



"Dependerá del cuerpo técnico que lo convoquen. Para Messi, la selección representa mucho y tenerlo otra vez sería importante", sostuvo "Chiqui" Tapia en diálogo con TyC Sports.



Para Tapia, el crack rosarino continúa con "las ganas intactas" para volver a defender la camiseta de la Argentina.



"No tengo dudas de que Messi va a estar en la Selección", indicó.



Y, recordó: "Hablamos cuando se produjo el Superclásico de River y Boca en Madrid. Sabemos lo que representa para él estar en la Selección, pero será una decisión del cuerpo técnico. En realidad, Messi nunca se fue, pero creo que interiormente necesitaba estar lejos".



"No me meto en las convocatorias de Scaloni, pero no tengo dudas que Messi va a estar en la Selección", señaló el jefe de la AFA.



El último partido de Messi con la camiseta del seleccionado argentino se produjo el 30 de junio de 2018, en la eliminación de la Argentina en los octavos de final del Mundial de Rusia tras la derrota ante Francia -ganador del certamen- por 4 a 3.



El seleccionado argentino jugará el 22 y 26 de marzo dos amistosos -ante Venezuela y Marruecos- en Madrid y Tánger, respectivamente, por la última fecha FIFA.