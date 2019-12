Luego de alentar y dejar todo por Boca durante más de 30 años, un fanático sanjuanino se dio el lujo de integrar la lista que destronó la hegemonía oficialista de la mano de Juan Román Riquelme y ahora trabajará desde adentro por el club de sus amores. En una charla con DIARIO DE CUYO desde Buenos Aires, Gastón Funes contó su historia y también habló del mundo xeneize a partir de la victoria opositora.

“Soy de Boca desde que nací”, así se presenta Gastón, quien a su vez recuerda que “veía los partidos en San Juan en un televisor blanco y negro y después mi familia me contaba que cuando el Xeneize perdía yo me ponía a llorar y no quería comer ni hacer nada”. Luego, a los 8 años, se radicó en Bueno Aires junto a su madre y cumplió el sueño de conocer La Bombonera, un momento al que tildó de “impactante”.

Por su corta edad tuvo que esperar para ir a ver los partidos y se conformó con seguir a Boca por televisión, pero cuando cumplió 13 años comenzó a decir presente de manera ininterrumpida en la cancha. Claro, siempre que pudo conseguir alguna entrada y hasta que logró hacerse socio del club que tantas alegrías le dio. “Hoy por hoy voy a todos a los partidos de local y cada vez que subo las escalinatas se me caen las lágrimas de la emoción”, aseguró.

El tiempo pasó y, entre alegrías y tristezas, este sanjuanino que ahora tiene 44 abriles fue conociendo gente en el club hasta sumarse a la agrupación Juntos por Boca. Hace 4 años, según contó, comenzó a colaborar dentro del espacio aportando sus conocimientos (es licenciado en Comunicación Social y trabaja en una agencia digital. También tiene una productora de contenido digital para redes sociales). Realizó videos y mensajes de difusión, como así también integró una radio online.

Siempre trabajando por afuera de la gestión de Daniel Angelici por estar “en carriles totalmente opuestos”, Funes con su agrupación decidieron integrar el frente Por una identidad xeneize, que llevó de candidato a presidente a Jorge Amor Ameal, de vice a Mario Pergolini y de vice primero a Juan Román Riquelme, nada más y nada menos que el máximo ídolo del club.

Tras imponerse ampliamente en los comicios del pasado domingo, Gastón quedó como asambleísta suplente y expresó que “es emocionante. Viví toda la jornada de elecciones con gran alegría viendo que muchas personas que quieren un bien común apoyaron este proyecto y, encima, la felicidad de haber ganado es impagable, es lo más lindo. Ahora hay que trabajar para mejorar el club más grande de Argentina”, señaló.

En el mismo sentido, dijo que “Boca realmente es un club que debe ser de los socios y para los socios, como sus actividades. Jamás debe ser una sociedad anónima ni una empresa. Precisamente el frente que integré se llama Por una identidad xeneize porque el objetivo es recuperar la identidad, abrir las puertas de la institución para que toda la gente pueda participar, que no sea solamente fútbol profesional”.

Sobre su nuevo rol dentro de la entidad, Gasón explicó que “la Comisión Directiva lleva adelante las políticas del club y los asambleístas, como yo, avalan su gestión. Participar en esa lista implica la responsabilidad de acompañar o no las decisiones de la CD. Por más q sea suplente siempre voy a estar activo”.

La lista completa que ganó las elecciones del apsado domingo

El nombre de Gastón Funes en la lista, como asambleísta suplente

Al ser consultado sobre los referentes de la lista ganadora, el dirigente nacido en San Juan se limitó a hablar de Jorge Amor Ameal, dijo que Mario Pergolini “es un genio” y que Juan Román Riquelme “le va a dar al club su experiencia de tantos años de fanatismo. Va a trabajar por el bien de mejorar el futbol en Boca, tal cual lo dijo desde la campaña”.

Con respecto al estadio enclavado en el corazón del barrio de La Boca, Funes sostuvo que “La Bombonera se debe ampliar, por eso voy a apoyar el proyecto 360 o el esloveno. Jamás la cancha debe mudarse porque toda su historia está en ese lugar”. Por último, el flamante asambleísta se refirió al presente positivo de River y aseguró que “de ellos no se habla, que hagan su vida. Boca es Boca, es importante por sí mismo y debe mejorar por el bien de la gente del club, porque el 40% del país es de Boca, por no decir la mitad más uno”.